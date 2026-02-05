MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο Αττικής: “Να βρεθούν και να πληρώσουν οι δολοφόνοι του γιου μου”, λέει ο πατέρας του 27χρονου

|
THESTIVAL TEAM

Ολοκληρώθηκε η κατάθεση, στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, του πατέρα του 27χρονου επιχειρηματία που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο 50χρονος πέρασε το κατώφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής λίγο μετά τις 11 το πρωί και επί 4 ώρες κατέθετε στον 11ο όροφο όλα όσα γνωρίζει για την εκτέλεση του γιου του.

Εξερχόμενος δεν θέλησε να δώσει στοιχεία για όσα ανέφερε στους Αστυνομικούς και δήλωσε «μόνο να βρεθούν οι δολοφόνοι του γιου μου, να πληρώσουν».

Ο πατέρας του θύματος συνοδευόταν από το δικηγόρο του, κ. Γιώργο Παναγιώτου, ο οποίος τόνισε πως ο 50χρονος «έχει εισφέρει στοιχεία αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ εν προκειμένω γιατί υπάρχει μια αστυνομική και δικαστική έρευνα σε εξέλιξη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την οικογένεια του κ. Σταύρου Βροντάκη το έργο της Αστυνομίας και εδώ, στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, και στο Τμήμα Ασφαλείας Ελευσίνας που από την πρώτη στιγμή έχουν κάνει επισταμένες αναζητήσεις για την ανακάλυψη των δραστών».

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:

Δολοφονία Νέα Πέραμος Αττικής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

