MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δολοφονία Λυγγερίδη: Ξεκίνησε και διακόπηκε η δίκη για εγκληματική οργάνωση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ξεκίνησε αργά το μεσημέρι και διακόπηκε για τις 25 Νοεμβρίου η δίκη, που διεξάγεται σε διαμορφωμένη αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού, οργανωμένων και μη μελών του Ολυμπιακού, κατηγορουμένων για εγκληματική οργάνωση στην οποία αποδίδονται τα επεισόδια της 7ης Δεκεμβρίου 2023, στα οποία τραυματίστηκε θανάσιμα από ναυτική φωτοβολίδα ο αστυνομικός Γιώργος Λυγγερίδης.

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας η οικογένεια του Γιώργου Λιγγερίδη. Απέναντι στους κατηγορουμένους θα σταθούν και αστυνομικοί που είχαν δεχθεί επίθεση από οπαδούς οι οποίοι δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ το ίδιο δήλωσε και σύλλογος αστυνομικών υπαλλήλων, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Από το δικαστήριο απουσίαζαν οι πέντε κατηγορούμενοι από την ηγεσία της ΠΑΕ, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με δύο κατηγορίες πλημμεληματικού βαθμού, καθώς και άλλοι εκ των 142 που τους αποδίδονται κακουργήματα σχετικά με την δράση εγκληματικής οργάνωσης. Κάποιοι εκ των κατηγορουμένων δεν είχαν δικηγόρο και έτσι ο πρόεδρος του δικαστηρίου προχώρησε σε αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρων υπεράσπισης. Έτσι η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε σε είκοσι ημέρες ώστε οι νεοδιορισθέντες συνήγοροι να ενημερωθούν για τη δικογραφία.

Στο δικαστήριο εξέφρασε διαμαρτυρία εκ μέρους του ΔΣΑ, ο δικηγόρος Θεόδωρος Μαντάς, για την επιλογή διεξαγωγής της δίκης σε αίθουσα εντός των φυλακών. Ο κ. Μαντάς, επισημαίνοντας ότι η αίθουσα είναι εντελώς ακατάλληλη, υπέβαλε αίτημα για μεταφορά της δίκης στο Εφετείο Αθηνών.

Γιώργος Λυγγερίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Κρήτη: Πότε αναμένεται να ανοίξουν τα σχολεία στα Βορίζια – Κλιμάκιο εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών στην περιοχή

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της αποψινής κλήρωσης – Τα νούμερα που κερδίζουν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ θα συναντηθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 λεπτά πριν

Παρών στη φονική συμπλοκή ο γαμπρός του Καργάκη – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, δείτε εικόνες από τη σπηλιά που έκρυβε τον οπλισμό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος για κλοπή από κατάστημα εντός του αεροδρομίου “Μακεδονία”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Πηγές ΝΔ: Αμήχανη η αντιπολίτευση μετά την κατάθεση Τσιάρα για ΟΠΕΚΕΠΕ