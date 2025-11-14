Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη με περιοριστικό όρο η 23χρονη αξιωματικός υπηρεσίας του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων
THESTIVAL TEAM
Με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της δύο φορές το μήνα αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της η 23χρονη αξιωματικός υπηρεσίας του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024 και στην οποία απευθύνθηκε η Κυριακή Γρίβα λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της.
Η κατηγορούμενη για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο, υποστήριξε, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον της ανακρίτριας, πως αυτή έκανε το καθήκον της προτείνοντας στη Κυριακή Γρίβα να υποβάλει μήνυση κατά του πρώην συντρόφου της, την οποία όμως το θύμα αρνήθηκε.
Πηγή: enikos.gr
