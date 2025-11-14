MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη με περιοριστικό όρο η 23χρονη αξιωματικός υπηρεσίας του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων

|
THESTIVAL TEAM

Με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της δύο φορές το μήνα αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της η 23χρονη αξιωματικός υπηρεσίας του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024 και στην οποία απευθύνθηκε η Κυριακή Γρίβα λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της.

Η κατηγορούμενη για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο, υποστήριξε, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον της ανακρίτριας, πως αυτή έκανε το καθήκον της προτείνοντας στη Κυριακή Γρίβα να υποβάλει μήνυση κατά του πρώην συντρόφου της, την οποία όμως το θύμα αρνήθηκε.

Πηγή: enikos.gr

Κυριακή Γρίβα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες ασφαλτόστρωσης από σήμερα στην 4η Επαρχιακή Οδό και στην 10η Επαρχιακή Οδό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Λαζαρίδης: Υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλεται για απάτη εκατομμυρίων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ώρα πριν

Κεντρική Μακεδονία: Ολοκληρώθηκε ο εμβολιασμός των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ – Έμεινε πάνω από 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Καραχάλιος: Ο Καμμένος ήθελε να ενωθούν σε κόμμα οι ΑΝΕΛ και το ΚΥΜΑ της Μαρίας Καρυστιανού

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Δημήτρης Ουγγαρέζος για Ιωάννα Μαλέσκου: Το λύσαμε, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μεσολάβησε