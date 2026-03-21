Δίωξη για τέσσερα κακουργήματα άσκησε ο ανακριτής στον Γιώργο Τσαγκαράκη – Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη
Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, προχώρησε σήμερα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.
Αναλυτικότερα και σύμφωνα με το protothema.gr, σε βάρος του συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.
Συγκεκριμένα, σε βάρος του Γ. Τσαγκαράκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για:
-Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα)
-Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου
-Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ΄ εξακολούθηση, (κακούργημα)
-Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα).
Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός γκαλερίστας συνελήφθη χθες, κατηγορούμενος για αρχαιοκαπηλία και πλαστογραφία.
