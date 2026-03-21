MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δίωξη για τέσσερα κακουργήματα άσκησε ο ανακριτής στον Γιώργο Τσαγκαράκη – Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη

|
THESTIVAL TEAM

Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, προχώρησε σήμερα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με το protothema.gr, σε βάρος του συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του Γ. Τσαγκαράκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

-Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα)

-Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου

-Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ΄ εξακολούθηση, (κακούργημα)

-Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα).

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός γκαλερίστας συνελήφθη χθες, κατηγορούμενος για αρχαιοκαπηλία και πλαστογραφία.

Γιώργος Τσαγκαράκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

