Δίωξη για τέσσερα κακουργήματα άσκησε ο ανακριτής στον Γιώργο Τσαγκαράκη – Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη

Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, προχώρησε σήμερα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με το protothema.gr, σε βάρος του συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του Γ. Τσαγκαράκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

-Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα)

-Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου

-Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ΄ εξακολούθηση, (κακούργημα)

-Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα).

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός γκαλερίστας συνελήφθη χθες, κατηγορούμενος για αρχαιοκαπηλία και πλαστογραφία.