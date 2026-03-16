Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους τρεις Τούρκους για την υπόθεση των πυροβολισμών στη Νέα Μάκρη

Ποινική δίωξη σε βάρος των τριών Τούρκων υπηκόων που συνελήφθησαν για την υπόθεση των πυροβολισμών στη Νέα Μάκρη, άσκηση η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Συγκεκριμένα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία, οπλοχρησία, κατοχή πυρομαχικών και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγούνται σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Το ελληνικό FBI είχε πραγματοποιήσει επιχείρηση για το περιστατικό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι συλλήψεις και το περιστατικό με τους πυροβολισμούς

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Τρίτης (3/3) όταν οι δράστες, μελαμψοί, σύμφωνα με περιγραφές από αυτόπτες μάρτυρες, μπήκαν σε σούπερ μάρκετ επί της λεωφόρου Μαραθώνος και πλησίασαν ένα τέταρτο άτομο που έκανε ψώνια μέσα στο κατάστημα. Και οι τέσσερις φέρεται να είναι Τούρκοι.

Ακολούθησε μια συμπλοκή μεταξύ τους και μετά ο άνδρας κατευθύνθηκε προς το σημείο, όπου είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του, στη συμβολή της λεωφόρου Μαραθώνος με την οδό Πλαταιών.

Οι τρεις αλλοδαποί πέρασαν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, μπήκαν σε ένα μίνι μάρκετ και επί δέκα λεπτά παρακολουθούσαν το «στόχο» τους.

Μόλις είδαν να ανάβει η μηχανή του αυτοκινήτου διέσχισαν το δρόμο, πλησίασαν το όχημα και μέσα σε δευτερόλεπτα το «γάζωσαν» με τουλάχιστον επτά σφαίρες.

Το Ι.Χ. ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε προς Διόνυσο, ενώ οι δράστες διέφυγαν πεζοί στα γύρω στενά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ ανέφερε στους Αστυνομικούς πως οι δράστες όση ώρα έμειναν στο μαγαζί ζήτησαν μια βαλίτσα και έψαχναν για ταξί.