Δημητρακόπουλος για υπόθεση revenge porn της Τούνη: “Είναι ξεκάθαρο το βίντεο, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα”

Στην υπόθεση του revenge porn της Ιωάννας Τούνη αναφέρθηκε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega και εκτίμησε ότι η προβολή του βίντεο θα δείξει τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη νύχτα και θα καθορίσει την απόφαση των δικαστών.

Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, η Ιωάννα Τούνη επιθυμεί να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα η δίκη για την υπόθεση revenge porn, για να αφήσει οριστικά πίσω αυτή την περιπέτεια.

«Η διακοπή που στην τελευταία δικάσιμο πήραμε, ήταν λόγω κολλήματος της κυρίας εισαγγελέως. Η διακοπή είναι για τις 27 Μαρτίου. Θα είναι η πιο κρίσιμη ακροαματική διαδικασία γιατί θα προβληθεί το βίντεο. Θεωρείται και αυτό έγγραφα και τα έγγραφα προβάλλονται αφού τελείωσε η κατάθεση τω μαρτύρων που έχουν κληθεί από τον εισαγγελέα. Όλη η δίκη είναι αυτό το βίντεο και θα υπάρχει ένα μεγάλο βίντεο για να μπορέσουμε να δούμε εάν αυτό που συνέβη εκείνο το βράδυ ήταν μια ηθελημένη μαγνητοσκόπηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της κυρίας Τούνη χωρίς τη συναίνεση της και αν ο ερωτικός παρτενέρ γνώριζε ή όχι αυτόν τον οποίο μαγνητοσκοπούσε», ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Ήταν κάμερα η οποία είχε φωτισμό και αυτό φαίνεται από το βίντεο… όταν εκινείτο προς το πρόσωπο υπήρχε σκοτάδι δίπλα, όταν πήγαινε προς το σώμα, ο φωτισμός φαινόταν, δίπλα ήταν σκοτάδι, ήταν τόσο ξεκάθαρο αυτό το βίντεο. Ήταν σαν γυρίζανε μια ταινία sex tape με τη διαφορά ότι δεν ίσχυε αυτό. Αυτό το γύρισαν ερήμην και εν αγνοία της κυρίας Τούνη», συμπλήρωσε ο Μιχάλης Δημητρακοπουλος.

Και εξήγησε για τη δίκη στις 27 Μαρτίου: «Η απάντηση είναι σαφής. Για αυτό ζητήσαμε κεκλεισμένων των θυρών αυτή η δίκη. Τώρα θα προβληθεί και θα το δουν μόνο οι γυναίκες δικαστές, η εισαγγελέας, οι κατηγορούμενοι, εμείς και οι συνήγοροι υπεράσπισης η οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας. Δεν υπάρχει κοινό. Προσέξτε όμως. Από τη στιγμή που θα προβληθεί το βίντεο, δεν συντρέχει λόγος να είναι κεκλεισμένων των θυρών.

Θα ζητήσουμε και πλέον θα διεξαχθεί η ακροαματική αποδεικτική διαδικασία με την παρουσία κοινού και πλέον θέλω εγώ να είναι οι δημοσιογράφο να καταγράψουν την πραγματικότητα και να την μεταφέρουν για να ξέρει ο κόσμος τι στοιχεία υπάρχουν. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα».