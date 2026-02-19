Δικηγόρος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας στη Βιολάντα: Απόλυτα τεκμηριωμένη η απόφαση για τον ιδιοκτήτη, γνώριζε και σχεδίασε τα πάντα

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά την μαραθώνια απολογία του, ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με τον Χρήστο Πατούνα, που εκπροσωπεί δύο οικογένειες θυμάτων από την τραγωδία στη «Βιολάντα», η απόφαση αυτή τεκμηριώνεται απόλυτα από όσα έχουν κατατεθεί στο δικαστήριο.

«Η απόφαση είναι απόλυτα σωστή και τεκμηριωμένη. Όσα παρουσιάστηκαν προκύπτουν από έγγραφα και εκθέσεις. Συνεπώς, ο άνθρωπος αυτός τα είχε όλα σκεφθεί, σχεδιάσει, τα γνώριζε και με τον τρόπο αυτό οργάνωσε όλες αυτές τις παρατυπίες που οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή» ήταν το αρχικό σχόλιο του κ. Πατούνα.

Σχετικά με τον ισχυρισμό του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» πως στο εργοστάσιο ήταν η οικογένεια και τα παιδιά του και πως άλλοι ήταν οι υπεύθυνοι για την ασφάλεια, απάντησε πως: «Εδώ έχουμε μια προσφορά του Ιουλίου 2025 που περιγράφονται οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν σχετικά με τον χαλύβδινο αγωγό του αερίου, όπως επίσης και με τις δεξαμενές. Η προσφορά αυτή περιγράφει γιατί θα έπρεπε να έχουν γίνει όλες αυτές οι εργασίες στις εγκαταστάσεις, περιγράφει επίσης τον τρόπο που θα γίνουν, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και φυσικά το ποσό που θα δοθεί. Επειδή αναφέρεται ρητά στον χαλύβδινο σωλήνα και πως πρέπει να επιδιορθωθεί, προφανώς είχαν σκάψει και είχαν δει ότι ο σωλήνας αυτός έχρηζε οπωσδήποτε αντικατάστασης. Απέρριψε την προσφορά αυτή για καθαρά οικονομικούς λόγους και οδηγηθήκαμε εδώ. Όλα τα γνώριζε, όλα τα σχεδίασε, είναι ένας άνθρωπος που λειτουργούσε με τρόπο ιδιαίτερα συγκεντρωτικό και υπάρχουν και παρατυπίες στην επιχείρηση αυτή. Εχω ακούσει και για τις άλλες δύο επιχειρήσεις του ότι και εκείνες είχαν παράνομες κινήσεις».

Όσον αφορά στις ευθύνες άλλων προσώπων, ο Χρήστος Πατούνας δήλωσε: «Θα πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων των εμπλεκομένων προσώπων. Στις 19 Ιανουαρίου 2025 είχε δοθεί προσωρινή άδεια στην επιχείρηση να μετατοπίσει κατά δύο μέτρα τις δεξαμενές και με τον τρόπο αυτό θα αποκαλύπτονταν ο σάπιος σωλήνας ο οποίος θα αντικαθίσταντο και δεν θα γινόταν το τρομερό ατύχημα. 13 μήνες αργότερα, έρχονται οι ίδιοι οι υπάλληλοι της διέυθυνσης Ανάπτυξης των Τρικάλων και με δύο-τρεις λέξεις κάνουν κάποια δήθεν αυτοψία και διαπιστώνουν ότι όλα έχουν καλώς και πως αυτές οι δεξαμενές που έπρεπε να μετακινηθούν , τώρα ξαφνικά δεν χρειάζεται. Χωρίς να δικαιολογούν, απλά αναφέρουν ότι όλα είναι σύννομα. Αυτοί οι άνθρωποι γνωμάτευσαν ψευδώς και ευθύνονται φυσικά εξίσου για το δυστύχημα με όλους τους υπόλοιπους».

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα απολογήθηκε με υπόμνημα και πάνω εκεί δέχθηκε ερωτήσεις από τον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός στάθηκε κυρίως στο εάν και πότε έγινε γνωστή στον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη η διαρροή προπανίου που στοίχισε την ζωή στις πέντε εργαζόμενες του εργοστασίου. Ο Χρήστος Πατούνας εκπροσωπεί δύο οικογένειες θυμάτων από την τραγωδία στη «Βιολάντα».