Δίκη Τεμπών: Στήριξη των δικαστών από την Ένωση – “Γελοίες οι κατηγορίες για στημένες συνθέσεις”

Σαφές μήνυμα στήριξης προς τα μέλη της σύνθεσης του δικαστηρίου που θα εκδικάσει την πολύκροτη υπόθεση για την τραγωδία στα Τέμπη στέλνει η Ένωση, κάνοντας λόγο για «πολιτική τυμβωρυχία και άκρατο καιροσκοπισμό» και απορρίπτοντας ως αβάσιμες τις αιτιάσεις περί χειραγώγησης της διαδικασίας.

Σε ανακοίνωση με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, η Ένωση τονίζει ότι από την πρώτη ημέρα της κλήρωσης της σύνθεσης του δικαστηρίου ξεκίνησαν, όπως αναφέρει, προσπάθειες υπονόμευσης της δίκης από πολιτικά πρόσωπα και άλλους παράγοντες.

«Με γελοίες κατηγορίες για στημένες συνθέσεις και δικαστές διορισμένους από το Υπουργείο επιχειρούν να παίξουν το παιχνίδι τους και να αυξήσουν τα εκλογικά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, ποντάροντας στο θυμικό», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

«Διαφανείς διαδικασίες και θεσμικές αποφάσεις»

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι οι δικαστικοί λειτουργοί που συμμετέχουν στη σύνθεση του δικαστηρίου κληρώθηκαν με διαφανείς διαδικασίες και μετακινήθηκαν στο Εφετείο Λάρισας με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα.

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για «εξαιρετικούς συναδέλφους» που καλούνται να διαχειριστούν μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική υπόθεση, έχοντας – όπως αναφέρεται – την πλήρη στήριξη της Ένωσης, αλλά και των πολιτών που εμπιστεύονται τους θεσμούς.

Παρακολούθηση της δίκης και αιχμές για υπονόμευση

Παράλληλα, η Ένωση διαμηνύει ότι θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της διαδικασίας στη Λάρισα, προκειμένου – όπως αναφέρει – να ενημερώνει την κοινή γνώμη για τις θεσμικές διαδικασίες και να παρεμβαίνει σε περίπτωση που διαπιστωθούν προσπάθειες υπονόμευσης.

«Θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και θα τοποθετούμαστε για να εξηγούμε στον λαό τις διαδικασίες και να ξεσκεπάζουμε έγκαιρα κάθε απόπειρα υπονόμευσης της δίκης», καταλήγει η ανακοίνωση.