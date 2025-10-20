MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταγγελία Τυχεροπούλου για εξαφάνιση φακέλου με κόκκινα ΑΦΜ και αντεπίθεση Μελά

Φωτογραφία: Intime
Διακόπηκε για τις 19 Ιανουαρίου του 2026 η δίκη που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ με κατηγορούμενους δύο πρώην στελέχη του Οργανισμού, μετά την καταγγελία ότι απέκρυψαν στοιχεία για κόκκινα ΑΦΜ.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο εδώλιο του κατηγορουμένου για αυτή την υπόθεση βρέθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Δημήτρης Μελάς και η διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Αθανασία Ρέππα, που βρισκόταν σε αυτή τη θέση μέχρι το 2022.

Κατηγορούνται για τρία πλημμελήματα για υπεξαγωγή εγγράφου, για υπόθαλψη εγκληματία και για παράβαση καθήκοντος, αναφορικά με την καταγγελία της υπαλλήλου του Οργανισμού, Παρασκευή Τυχεροπούλου, ότι απέκρυψαν στοιχεία για παράνομες πληρωμές που αφορούσαν σε αγροτικές ενισχύσεις μέσω του Οργανισμού.

Πρώτη στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία αναφέρθηκε σε σειρά ελέγχων που διενήργησε η ίδια το 2020 και στα ευρήματα αυτών των ελέγχων για εκτεταμένες παρατυπίες, όπως η ίδια υποστήριξε στη διανομή του εθνικού αποθέματος.

Όπως περιέγραψε η μάρτυρας, τον Νοέμβριο του 2020, Ο κ. Μελάς και η κυρία Ρέππα ζήτησαν τον φάκελο με τα στοιχεία που η ίδια είχε συλλέξει και τους ελέγχους που είχε κάνει η ίδια. Όπως υποστήριξε, παρέδωσε τον φάκελο θεωρώντας ότι θα πάρει τον δρόμο για τη Δικαιοσύνη.Στη συνέχεια μετακινήθηκε σε άλλα τμήματα του Οργανισμού κι όταν επέστρεψε στη διεύθυνση των τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2022, όπως η ίδια υποστήριξε, διαπίστωσε ότι αυτά τα κόκκινα ΑΦΜ ήταν εκτός συστήματος και οι πληρωμές τούς είχαν γίνει κανονικά.

Η ίδια υποστήριξε ότι ουδέποτε απειλήθηκε από τους δύο κατηγορούμενους, αλλά ότι αισθανόταν το μαύρο πρόβατο υποβαθμισμένη και απαξιωμένη από τα στελέχη του Οργανισμού εν γένει.

Πάντως ο κ. Μελάς, εξεταζόμενος στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε ότι ουδέποτε ακούμπησε τον φάκελο, ότι η κατηγορία αυτή είναι έωλη και ότι ποτέ δεν προχώρησε σε παράνομη πληρωμή.

ΟΠΕΚΕΠΕ

