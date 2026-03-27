Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα

Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής 27 Μαρτίου στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του revenge porn.

Η influencer, όπως και ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έκαναν δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες πριν ξεκίνήσει η δίκη, όπου ανέφεραν ότι θα προβαλλόταν για πρώτη φορά το επίμαχο ερωτικό βίντεο.

Όπως σημειώθηκε στις τηλεοπτικές εκπομπές «Super Κατερίνα» και «Buongiorno» το ερωτικό βίντεο προβλήθηκε 8 φορές μέσα στη δικαστική αίθουσα καθώς έπρεπε να εξεταστεί κάθε επίμαχη λεπτομέρεια.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Alpha, Ξενοφώντας Σκιτζής, η Ιωάννα Τούνη μετά την προβολή του βίντεο βγήκε έξω από την αίθουσα και κάθισε μαζί με τις φίλες της και τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

