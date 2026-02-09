Δίκη για βίντεο Τεμπών: Επεισόδιο μεταξύ του Πάνου Ρούτσι και του Βασίλη Καπερνάρου – “Εμείς κάνουμε δίκη και όχι θέατρο”

Ένταση επικράτησε στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου συνεχίζεται η δίκη σχετικά με τα βίντεο της αμαξοστοιχίας από την τραγωδία των Τεμπών, ενώ λεκτικό επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα στον Πάνο Ρούτσι και τον Βασίλη Καπερνάρο.

Συγκεκριμένα και όπως αναφέρει το onlarissa.gr, την στιγμή που ο κ. Ψαρόπουλος απαντούσε σε ερωτήσεις του Βασίλη Καπερνάρου, δικηγόρου της Interstar, προκλήθηκε επεισόδιο μέσα στην αίθουσα ανάμεσα σε άνδρα που συνόδευε τον δικηγόρο και συγγενείς των θυμάτων.

Τότε η δίκη διεκόπη και, κατά την έξοδό του από την αίθουσα, ο κ. Καπερνάρος δήλωσε ότι «εμείς κάνουμε δίκη και όχι θέατρο», προκαλώντας την αντίδραση του Πάνου Ρούτσι, με τον οποίο υπήρξε και ένα λεκτικό επεισόδιο το οποίο έληξε γρήγορα.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης ισχυρίστηκαν ότι δέχθηκαν επίθεση από τους συγγενείς και ότι κινδυνεύουν, ζητώντας μεταξύ άλλων «αν χρειαστεί να τους αποβάλλετε».

Ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας στους δημοσιογράφους, κατήγγειλε ότι «μπράβοι» βρίσκονταν εντός του μεγάρου και άσκησαν ψυχολογική πίεση σε μητέρα θύματος, ενώ χαρακτήρισε την κατάσταση «ξεφτίλα», τους ανθρώπους «πουλημένους» και τόνισε ότι πρόκειται για άτομα «που ειρωνεύονται τους συγγενείς και για θέατρο».