Δίκη για τα Τέμπη: Βγάζουν γυψοσανίδες, βάζουν καθίσματα – Τι αλλάζει μετά το χάος της πρώτης ημέρας

Με μια σειρά διορθωτικών κινήσεων, το υπουργείο Δικαιοσύνης και η ηγεσία της Δικαιοσύνης επιχειρούν να αλλάξουν την εικόνα του απόλυτου χάους που επικράτησε την πρώτη ημέρα της δίκης για τα Τέμπη.

Αναγνωρίζοντας ότι σχεδόν τίποτα δεν έγινε όπως έπρεπε, στο διάστημα των 10 ημερών που μεσολαβεί μέχρι την Τετάρτη 1η Απριλίου, οπότε και επαναλαμβάνεται η διαδικασία, έχουν πραγματοποιηθεί εντατικές εργασίες, προκειμένου καταρχάς να μεγαλώσει η κύρια αίθουσα του δικαστηρίου.

Οι αλλαγές που γίνονται στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, αφαιρούνται γυψοσανίδες και, συγκεκριμένα, ο προθάλαμος ενοποιείται με την κύρια αίθουσα. Στον χώρο που δημιουργείται προστίθενται περίπου 50 καθίσματα, προκειμένου να χωρέσουν περισσότεροι δικηγόροι, αλλά και δημοσιογράφοι. Αυτή τη φορά αποφασίστηκε, με επιμέλεια του Αρείου Πάγου και του υπουργείου Δικαιοσύνης, να δοθούν διαπιστεύσεις στους ανθρώπους του Τύπου, για τους οποίους την προηγούμενη φορά δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη. Επίσης, θα προστεθούν μικρόφωνα, καθώς τα δύο που υπήρχαν στην πρώτη συνεδρίαση αποδείχθηκε ότι δεν επαρκούσαν για τους 200 και πλέον δικηγόρους.

Όσον αφορά στους συγγενείς, θα καθίσουν στην αίθουσα που βρίσκεται δίπλα στην κύρια, η οποία διαθέτει δύο οθόνες. Από εκεί, ανά ομάδες, θα εισέρχονται στο δικαστήριο προκειμένου να δηλώσουν υποστήριξη της κατηγορίας.

Την καθοδήγηση του κοινού, βάσει σχετικής πράξης της προέδρου του δικαστηρίου, η οποία αναμένεται να εκδοθεί, θα αναλάβει η Αστυνομία, η οποία την προηγούμενη φορά λειτούργησε μάλλον ως θεατής στην όλη διαδικασία. Οι οδηγίες που έχουν λάβει οι αστυνομικοί για την ερχόμενη Τετάρτη, κατόπιν επικοινωνίας των υπουργείων Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, είναι να κατευθύνουν το πού θα πάει ο καθένας με την επίδειξη ταυτότητας και να μην αφήνουν ανεξέλεγκτα, όπως έγινε την πρώτη ημέρα, να εισέρχεται οποιοσδήποτε στη δικαστική αίθουσα.

Άλλωστε, από ένα σημείο και μετά δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, με παράγοντα της δίκης να σχολιάζει σκωπτικά ότι, αν ήθελε κάποιος, θα μπορούσε να περάσει στην αίθουσα ακόμη και ολόκληρο οπλοστάσιο χωρίς να τον σταματήσει κανείς. Επιπλέον ισχυρή αστυνομική παρουσία προβλέπεται να υπάρξει και εντός της αίθουσας, κυρίως για την προστασία της Έδρας αλλά και τη διατήρηση της τάξης.

Δίκη για τα Τέμπη: Πού αποδίδουν το κομφούζιο της πρώτης ημέρας



Γιατί όμως όλα αυτά δεν έγιναν την πρώτη ημέρα;

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης και του Αρείου Πάγου επιμένουν ότι η αίθουσα στο συνεδριακό κέντρο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η πλέον κατάλληλη για να διεξαχθεί αυτή η δίκη, καθώς η χωρητικότητά της ξεπερνά κάθε άλλη διαθέσιμη στην Ελλάδα.

Αποδίδουν το κομφούζιο που επικράτησε στην Αστυνομία, η οποία δεν είχε πιο ενεργό ρόλο, αλλά και στην πρόεδρο του δικαστηρίου, που δεν έδωσε εξαρχής κατευθυντήριες οδηγίες.

Όπως σημειώνουν, τον κυρίαρχο λόγο σε κάθε δικαστήριο έχει η Έδρα και μόνο. Υποστηρίζουν, δε, ότι μερίδα παραγόντων της δίκης προσήλθε με σκοπό να εμποδίσει την έναρξη της διαδικασίας.

Το ζήτημα, βέβαια, είναι ότι ακόμη κι αν ισχύει αυτό, όλοι οι υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, παρότι είχαν τόσους μήνες στη διάθεσή τους για να προετοιμαστούν και γνώριζαν πόσο φορτισμένη θα ήταν αυτή η δίκη, με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους φρόντισαν να το επιτρέψουν, στρέφοντας εναντίον τους ακόμη και τους πιο καλοπροαίρετους.

Άλλωστε, αντιδράσεις υπήρξαν από όλες τις πλευρές: συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας, επιζώντες, δικηγόρους που υποστηρίζουν την κατηγορία, συνηγόρους υπεράσπισης και δημοσιογράφους όλων των Μέσων.