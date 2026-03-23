Διεκόπη η δίκη των Τεμπών για να αποφασίσουν για την αίθουσα – Διαμαρτυρίες συγγενών και συνηγόρων για τη χωρητικότητα

Διεκόπη ξανά η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία διεξάγεται στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας).

Η δίκη διεκόπη μετά τις έντονες διαμαρτυρίες συγγενών θυμάτων και συνηγόρων, για την ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στην αίθουσα, την οποία χαρακτηρίζουν ως ακατάλληλη για τη διαδικασία.

Σύμφωνα με το newsit.gr, η πρόεδρος του Δικαστηρίου λέει ότι δεν είναι δικό της θέμα η αίθουσα και δεν μπορεί να κάνει κάτι σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως αυτή είναι εδώ για να δικάσει.

Ο Θόδωρος Μαντάς, εκπρόσωπος της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων δήλωσε: «Ερχόμαστε σήμερα κι αφού ακούγαμε για αίθουσα 600 τετραγωνικών μέτρων, βρισκόμαστε σε αυτή την άκρως υποτιμητική αίθουσα για όλους. Κάποιοι αυτή τη δίκη τη θεωρούν διεκπεραιωτική και όχι ουσιαστική. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε συνθήκες υποβάθμισης της δίκης».

Ο Πάνος Ρούτσι, εξερχόμενος από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της διακοπής, περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό, τονίζοντας ότι η δίκη ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.

​«Μέσα δεν πρόκειται να ξεκινήσει η δίκη με αυτές τις προδιαγραφές που έχουν φτιάξει. Είμαστε πάνω ο ένας στον άλλον, στοιβαγμένοι», δήλωσε φανερά αγανακτισμένος. Σύμφωνα με τον κ. Ρούτσι, τα τεχνικά προβλήματα είναι συνεχή: «Τα μικρόφωνα δεν λειτουργούν, τα φώτα αναβοσβήνουν. Οι δικηγόροι δεν ακούγονται, η Πρόεδρος μιλάει και κανένας δεν την ακούει».

​Ο ίδιος άφησε αιχμές για τη διαχείριση των πόρων που διατέθηκαν για τη διαμόρφωση του χώρου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δώσανε ένα 1,6 εκατ.ευρώ για αυτό το πράγμα και ούτε οι μισοί δεν χωράνε». Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε για την παρουσία των κατηγορούμενων απάντησε: «Δεν τους βλέπουμε. Δεν φαίνεται τίποτα. Είμαστε στοιβαγμένοι, το καταλαβαίνετε; Δεν έχει ξεκινήσει απολύτως τίποτα ακόμα».

Νωρίτερα η Μαρία Καρυστιανού είχε δηλώσει:

«Για την αίθουσα που βρισκόμαστε, ακούσαμε τα καλύτερα από τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος δηλώνει ιδιαίτερα περήφανος. Πρόκειται, όπως έχει ειπωθεί, για έναν χώρο που κόστισε περίπου ενάμισι εκατομμύριο ευρώ στον ελληνικό λαό. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Η εικόνα που αντικρίζουμε αποτελεί ντροπή και πλήρη απαξίωση όχι μόνο για εμάς, αλλά και για κάθε πολίτη. Μέσα στην αίθουσα είμαστε κυριολεκτικά στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον, σαν σαρδέλες, με την πλειοψηφία να στέκεται όρθια. Οι συνθήκες που επικρατούν δεν μπορούν καν να χαρακτηριστούν απλώς τριτοκοσμικές – χρειάζεται ένας νέος όρος για να αποδώσει αυτό που συμβαίνει. Σε τέτοιες συνθήκες δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί μια δίκαιη και σοβαρή δίκη. Παράλληλα, καταγγέλλουμε την πρόθεση να απομακρυνθούν οι δημοσιογράφοι και οι δακτυλογράφοι από την αίθουσα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Πρόκειται για μια δίκη δημοσίου ενδιαφέροντος, που αφορά ολόκληρη την κοινωνία, και είναι απαραίτητο να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για όσα διαδραματίζονται»