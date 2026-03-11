Χρυσή Αυγή: Ισόβια ξανά ο Ρουπακιάς, 13 χρόνια σε Μιχαλολιάκο, Κασιδιάρη, Λαγό, Παππά, Γερμενή, Παναγιώταρο

Τις πρωτόδικες ποινές στα καταδικασμένα μέλη της Χρυσής Αυγής για συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, «σφράγισε» με την απόφασή του, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών.

Σύμφωνα με το newsit.gr, το δικαστήριο επέβαλε στη διευθυντήριο του ναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής, ίδιες ποινές με αυτές που έλαβαν στον πρώτο βαθμό.

Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Χρήστος Παππάς, Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Παναγιώταρος καταδικάστηκαν τελεσίδικα σε 13 χρόνια κάθειρξη.

Ο έβδομος καταδικασμένος ως διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης, Αρτέμης Ματθαιόπουλος, έλαβε ποινή κάθειρξης 10 ετών, όπως πρωτοδίκως.

Από το διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης, μόνον ο Λαγός και ο Κασιδιάρης παραμένουν στη φυλακή, εκτίοντας τις ποινές τους.

Ισόβια ξανά στο Γιώργο Ρουπακιά

Ίδια παραμένει η ποινική μεταχείριση του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου του Παύλου Φύσσα, Γιώργου Ρουπακιά, ο οποίος καταδικάστηκε ομόφωνα σε ισόβια για τη δολοφονία και 10 χρόνια κάθειρξη για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Έξι πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής που έλαβαν ελαφρυντικό καταδικάστηκαν σε 5 χρόνια φυλάκιση. Πρόκειται για τους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Νίκο Κουζηλό, Στάθη Μπούκουρα, Μιχάλη Αρβανίτη, Αντώνη Γρέγο και Δημήτρη Κουκούτση.

Οι υπόλοιποι πρώην βουλευτές έλαβαν όπως πρωτοδίκως, 5 έως 7 χρόνια κάθειρξη.

Στη φυλακή οδεύει η Ελένη Ζαρούλια

Πέντε χρόνια κάθειρξη επέβαλε το δικαστήριο στη σύζυγο Μιχαλολιάκου και πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ελένη Ζαρούλια, ανοίγοντας διάπλατα την πόρτα της φυλακής για αυτήν. Και αυτό γιατί πρωτόδικα η Ζαρούλια είχε καταδικαστεί σε έξι χρόνια με αναστολή και είχε μείνει εκτός φυλακής.

Στη φυλακή μπαίνουν επίσης ο Γιώργος Δήμου, καταδικασμένος για συνέργεια στη δολοφονία Φύσσα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, έχοντας τελεσίδικα καταδικαστεί σε 7 χρόνια κάθειρξη.

Επιπλέον, ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος τελεσίδικα καταδικασμένος σε 7 χρόνια κάθειρξη, που μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει φυλακή, αλλά και ο Γιώργος Σκάλκος που επίσης διατηρεί ποινή κάθειρξης 7 ετών και δεν έχει εκτίσει ποινή έως σήμερα.

Αναλυτικά οι ποινές

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

Ηλία Παναγιώταρος: 13 χρόνια

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

Ελένη Ζαρουλια: 5 κάθειρξη

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη

Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

Νίκος Κουζηλος: 7 κάθειρξη

Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση

Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Δολοφονία Φύσσα

Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη

Ι. Άγγος: 9 έτη

Α. Αναδιώτης: 7 ετη

Γ. Δήμου: 7 έτη

Ε. Καλαρίτης: 9 έτη

Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη

Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη

Α. Μιχάλαρος: 9 έτη

Γ. Πατέλης: 10 έτη

Γ. Σκάλκος: 7 έτη

Γ. Σταμπέλος: 9 έτη

Λ. Τσαλίκης: 9 έτη

Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων

Αν. Πανταζής: 10 έτη

Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη

Μ. Ευγενικός: 6 έτη

Θ. Μαρίας: 6

Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική

Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση

Ν. Αποστόλου: 7 έτη

Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση

Β. Ποπορη: 6 έτη

Γ. Τσακανίκας: 5 έτη

