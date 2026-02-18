MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Χρήστος Μάστορας: Σήμερα το δικαστήριο για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μετά από τρεις αναβολές σήμερα, 18 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί το δικαστήριο του Χρήστου Μάστορα για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο τραγουδιστής είχε συλληφθεί τα ξημερώματα της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου του 2025 στην Ομόνοια, έπειτα από αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη και βρέθηκε να έχει καταναλώσει 0.80 mg αλκοόλ έναντι 0.25 που είναι το όριο. Ο κατηγορούμενος φέρεται αρχικά να μην σταμάτησε σε μπλόκο των αστυνομικών, αυξάνοντας την ταχύτητα του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα τον παραλίγο τραυματισμό αστυνομικού. και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε 100 μέτρα πιο κάτω σε δεύτερο μπλόκο όπου του έγινε αλκοτεστ.

Όπως σημειώθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Χρήστος Μάστορας μαζί με τον δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη, θα δώσουν το παρών στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Mια ημέρα μετά το συμβάν, ο Χρήστος Μάστορας έγραψε στο Instagram: «Το αλκοόλ δεν είναι καλός σύμβουλος. Ένα όμορφο ταξίδι σε μία έξοδο με το κορίτσι μου και την παρέα της γεμάτο γέλιο όνειρα και καλή διάθεση, που όμως στο τέλος μας βγήκε ξινό. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και εγώ τον αγνόησα πιάνοντας το τιμόνι. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους και μετά τα τελευταία γεγονότα δεν μπορούν ούτε πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουν εκπτώσεις στα μέτρα ασφαλείας. Όλοι επαγγελματίες, ευγενικοί και πάνω απ’ όλα άνθρωποι που νοιάζονται για την δικαιοσύνη που προστατεύει τους υπεύθυνους από τους ανεύθυνους. Από την εισαγγελέα μέχρι τον δικαστή ένιωσα παρακολουθώντας κι άλλες υποθέσεις ως όλοι φροντίζουν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν είμαι άγιος ούτε αλάνθαστος, είμαι όμως εδώ για να διορθώσω τα λάθη μου και να γίνω καλύτερος. Ευχαριστώ τόσο πολύ όλους τους φίλους που έστειλαν αγάπη και μήνυματα».

Χρήστος Μάστορας

