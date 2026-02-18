Χρήστος Μάστορας: “Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου” – Τέταρτη αναβολή στη δίκη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Τέταρτη αναβολή στη δίκη του Χρήστου Μάστορα για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η δίκη αναβλήθηκε αορίστως λόγω παρέλευσης του ωραρίου του δικαστηρίου.
Ο γνωστός τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας έδωσε το παρών στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, μαζί με τον δικηγόρο του και μέλη του γνωστού συγκροτήματος «Μέλισσες», στο οποίο συμμετέχει.
Στη δίκη παρουσιάστηκε και ο μάρτυρας αστυνομικός, από το μπλόκο του οποίου είχε επιχειρήσει να «αποδράσει» ο γνωστός τραγουδιστής.
Βγαίνοντας από τα δικαστήρια ο Χρήστος Μάστορας δήλωσε: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε, δυστυχώς δεν έγινε η δίκη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου, ήθελα να γίνει η δίκη, έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».
