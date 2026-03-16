MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Χανιά: Στον ανακριτή οι πέντε για τον ομαδικό βιασμό ανήλικης – Δείτε φωτογραφίες

|
THESTIVAL TEAM

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (16/3) οι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση ομαδικού βιασμού ανήλικης στα Χανιά.

Οι νεαροί, ανάμεσα στους οποίους και δύο ανήλικοι έφτασαν στα δικαστήρια κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να απολογηθούν.

Όπως αναφέρει το creta24, η υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, αποκαλύφθηκε όταν η 17χρονη προχώρησε σε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, μαζί με μια 16χρονη φίλη της.

Όπως κατήγγειλαν οι δύο ανήλικες τη νύχτα της Πέμπτης (12/3) βρέθηκαν αρχικά σε δωμάτιο τουριστικού καταλύματος και στη συνέχεια σε σπίτι στα Χανιά, όπου η 16χρονη Βουλγάρα -όπως είπε η ίδια στους αστυνομικούς- συνευρέθηκε ερωτικά με έναν 18χρονο Βούλγαρο, όμως βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Η 17χρονη Ελληνίδα, ανέφερε ότι βιάστηκε από έναν 15χρονο και έναν 18χρονο Βούλγαρο, δύο Έλληνες ηλικίας 21 και 27 ετών, αλλά και έναν 17χρονο Έλληνα, ο οποίος μάλιστα βιντεοσκοπούσε τον βιασμό.

Δήλωσε επίσης πως στο σπίτι βρισκόταν και ένας 21χρονος Έλληνας, ο οποίος δεν συμμετείχε στο βιασμό, προσέβαλε όμως την γενετήσια αξιοπρέπειά της με χειρονομίες.

Η αστυνομία προχώρησε σε 10 συλλήψεις για την υπόθεση. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οι πέντε φερόμενοι ως δράστες του ομαδικού βιασμού, ο 21χρονος Έλληνας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, η 17χρονη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και οι μητέρες των τριών ανήλικων συλληφθέντων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνούνται κατηγορηματικά ότι βίασαν τη 17χρονη και ισχυρίζονται πως ό,τι έγινε, έγινε με τη θέληση της κοπέλας.

Ομαδικός Βιασμός Χανιά

