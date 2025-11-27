MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Χανιά: Στη φυλακή 28χρονος που επιτέθηκε με 50 μαχαιριές στον πατέρα του επειδή… τον είδε στο καφενείο

|
THESTIVAL TEAM

Σε φυλάκιση 7 ετών και 4 μηνών για την επίθεση με μαχαιριές στον πατέρα του καταδίκασε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά έναν 28χρονο από το Ροδάκινο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία από απόπειρα ανθρωποκτονιας σε απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, αποδεχόμενο την ανάλογη εισαγγελική πρόταση, καθώς εκτίμησε πως ο κατηγορούμενος δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του, κάτι που και ο ίδιος είχε υποστηρίξει νωρίτερα στην απολογία του.

Υπενθυμίζεται ότι το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου του 2023, με αφορμή την επίσκεψη του παθόντα στο καφενείο όπου σύχναζε ο γιός και ενώ οι μεταξύ τους σχέσεις ήταν ήδη ιδιαιτερα τραυματισμένες και ο γιος του είχε απαγορεύσει να εμφανίζεται στο συγκεκριμένο καφενείο.

Χανιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Περού: Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών για διαφθορά ο πρώην πρόεδρος Βισκάρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ναύπλιο: Τροχαίο με αυτοκίνητο που κατέληξε σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Θεοδωρικάκος: Παράταση ενός έτους στο πλαφόν 3% για τα εμπορικά ενοίκια

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Black Friday: Προσοχή στις πλασματικές αγορές – Οι πιο συνηθισμένες απάτες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Πηγές ΝΔ: 10 + 1 κρίσιμα ερωτήματα για τον Λ. Αντωνόπουλο που “καίνε” τον Ν. Ανδρουλάκη

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ναταλία Γερμανού: Ακόμα λαμβάνω σχόλια που λένε ότι είμαι η ντροπή του πατέρα μου