Χανιά: Στη φυλακή 28χρονος που επιτέθηκε με 50 μαχαιριές στον πατέρα του επειδή… τον είδε στο καφενείο

Σε φυλάκιση 7 ετών και 4 μηνών για την επίθεση με μαχαιριές στον πατέρα του καταδίκασε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά έναν 28χρονο από το Ροδάκινο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία από απόπειρα ανθρωποκτονιας σε απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, αποδεχόμενο την ανάλογη εισαγγελική πρόταση, καθώς εκτίμησε πως ο κατηγορούμενος δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του, κάτι που και ο ίδιος είχε υποστηρίξει νωρίτερα στην απολογία του.

Υπενθυμίζεται ότι το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου του 2023, με αφορμή την επίσκεψη του παθόντα στο καφενείο όπου σύχναζε ο γιός και ενώ οι μεταξύ τους σχέσεις ήταν ήδη ιδιαιτερα τραυματισμένες και ο γιος του είχε απαγορεύσει να εμφανίζεται στο συγκεκριμένο καφενείο.