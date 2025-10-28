Χανιά: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 23χρονος που πυροβόλησε στο “ματωμένο γλέντι” της Κισσάμου

Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε από την ανακρίτρια την Τρίτη ο 23χρονος που κατηγορείται πλέον και επισήμως για τη δολοφονία του 51χρονου σε πανηγύρι της Κισσάμου στα Χανιά.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, ο εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία. Αναμένεται να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου.

Ο συνήγορός του, Γιώργος Φραντζεσκάκης, ανέφερε σε δηλώσεις τα εξής:

“Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέα. Του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία Ζήτησε από την κυρία ανακρίτρια προθεσμία και έλαβε για το Σάββατο το πρωί, όπου θα απολογηθεί και θα εκθέσει τις απόψεις του ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας.

Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος για αυτό το οποίο έχει συμβεί. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο ίδιος ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας. Ο ίδιος εξαρχής θέλησε να είναι συνεργάσιμος με τις αρχές, όντας μετανοημένος από την πρώτη στιγμή και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο και αυθορμήτως εμφανίστηκε ενώπιον των αστυνομικών αρχών και στα πλαίσια του αυτοφώρου, δηλαδή χωρίς να χρειαστεί καν να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Παραδόθηκε και ο ίδιος αυθόρμητα και αυτοβούλως υπέδειξε στις αστυνομικές αρχές πού ακριβώς ήταν το όπλο, όπου πήγαν οι αστυνομικοί και το όπλο το βρήκαν όπως τους είχε υποδείξει.

Έχει πει κάποια πράγματα, αλλά σε πρώτη φάση, σεβόμενος ότι από την άλλη μεριά υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νεκρός, θα προτιμούσε και ο ίδιος όλα αυτά τα οποία έχει να πει, να τα πει εκεί που προβλέπει ο νόμος.”