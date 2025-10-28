MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Χανιά: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 23χρονος που πυροβόλησε στο “ματωμένο γλέντι” της Κισσάμου

|
THESTIVAL TEAM

Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε από την ανακρίτρια την Τρίτη ο 23χρονος που κατηγορείται πλέον και επισήμως για τη δολοφονία του 51χρονου σε πανηγύρι της Κισσάμου στα Χανιά.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, ο εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία. Αναμένεται να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου.

Ο συνήγορός του, Γιώργος Φραντζεσκάκης, ανέφερε σε δηλώσεις τα εξής:

“Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέα. Του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία Ζήτησε από την κυρία ανακρίτρια προθεσμία και έλαβε για το Σάββατο το πρωί, όπου θα απολογηθεί και θα εκθέσει τις απόψεις του ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας.

Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος για αυτό το οποίο έχει συμβεί. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο ίδιος ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας. Ο ίδιος εξαρχής θέλησε να είναι συνεργάσιμος με τις αρχές, όντας μετανοημένος από την πρώτη στιγμή και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο και αυθορμήτως εμφανίστηκε ενώπιον των αστυνομικών αρχών και στα πλαίσια του αυτοφώρου, δηλαδή χωρίς να χρειαστεί καν να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Παραδόθηκε και ο ίδιος αυθόρμητα και αυτοβούλως υπέδειξε στις αστυνομικές αρχές πού ακριβώς ήταν το όπλο, όπου πήγαν οι αστυνομικοί και το όπλο το βρήκαν όπως τους είχε υποδείξει.

Έχει πει κάποια πράγματα, αλλά σε πρώτη φάση, σεβόμενος ότι από την άλλη μεριά υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νεκρός, θα προτιμούσε και ο ίδιος όλα αυτά τα οποία έχει να πει, να τα πει εκεί που προβλέπει ο νόμος.”

Δολοφονία Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 7 ώρες πριν

Άγνωστος Στρατιώτης: Πότε έγινε το μνημείο, ποιος το σχεδίασε, το όραμα του γλύπτη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Καθαριότητα: Τέσσερα απλά κόλπα από ειδικό για σπίτι με υπέροχο άρωμα όλη τη μέρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Δύο μαθητές Δημοτικού έκαναν παρέλαση σε χωριό της Καρύστου – “Τους αγαπώ”, είπε η δασκάλα, δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Γλυφάδα: Άστεγος που είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρεία χτύπησε με πέτρα 70χρονη – Διασωληνωμένη η γυναίκα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου και Ρούτσι σκούπισαν μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

ΕΘΝΙΚΑ 22 λεπτά πριν

Αγγελούδης: “Τα μηνύματα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 είναι επίκαιρα μέχρι σήμερα”