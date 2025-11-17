Χανιά: Φώναζε στην εκκλησία ”με βιάζουνε, με βιάζουνε”, μάτωσε και το καρεκλόπανο – Η φρίκη του ανήλικου ΑμεΑ αναβίωσε στο εφετείο

Ένοχοι χωρίς ελαφρυντικά κρίθηκαν από το εφετείο τη Δευτέρα (17.11.2025), ο 68χρονος γείτονας και ο 67χρονος πατέρας του ανήλικου ΑμεΑ για τους βιασμούς σε βάρος του αγοριού κατ’ εξακολούθηση από το 2017 έως το 2021 στα Χανιά. Σοκάρουν οι καταθέσεις που ακούστηκαν στη δικαστική αίθουσα.

Στον 68χρονο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 15 ετών και στον 67χρονο πατέρα του ανήλικου ΑμεΑ από τα Χανιά ποινή 10 ετών για την πρώτη πράξη τη συνέργεια στους βιασμούς και 6 ετών για την παραμέληση, και κατά συγχώνευση 14 ετών. Από τις ποινές θα αφαιρεθούν οι χρόνοι κράτησης. Οι δικηγόροι πρότειναν η έφεση να έχει αναστέλλουσα ισχύ κάτι που απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Συνεπώς και οι δύο οδηγούνται στη φυλακή.

Ο 68χρονος γείτονας της οικογένειας κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για βιασμό ανηλίκου -όχι για ένα περιστατικό όπως πρότεινε ο εισαγγελέας- αλλά κατά συρροή και κατά εξακολούθηση από το 2017 μέχρι το 2021 όπως κατηγορείται.

Αντίστοιχα, ο πατέρας του αγοριού κρίθηκε ένοχος, και για τη συνέργεια σε όλους αυτούς τους βιασμούς και για παραμέληση εποπτείας.

«Φώναζε στην εκκλησία ”με βιάζουνε – με βιάζουνε!” – Μάτωσε και το καρεκλόπανο»

Η φρίκη που ζούσε ο ανήλικος ΑμεΑ από τα Χανιά αναβίωσε στο εφετείο.

Τη Δευτέρα εξετάστηκαν ως μάρτυρες κατηγορίας δύο από τις γυναίκας που φρόντιζαν το αγόρι στο χωριό του Πλατανιά Χανίων για χρόνια και σόκαραν το ακροατήριο με τις αναφορές τους για απειλές που δέχονται ακόμα και μέχρι σήμερα επειδή μίλησαν για την υπόθεση.

Η κατάθεση του ίδιου του αγοριού θα γίνει παρουσία δικαστικού ψυχολόγου μέσα στη δομή όπου διαμένει.

Οι δύο γυναίκες που κατέθεσαν τη Δευτέρα, αναφέρθηκαν στη χρόνια παραμέληση του παιδιού, το οποίο περιπλανιόταν μόνο του στους δρόμους σε ημιάγρια κατάσταση, ενώ η δεύτερη αναφέρθηκε σε περιστατικό που είχε συμβεί πριν από περίπου δύο χρόνια στην κουζίνα της, όταν το αγόρι μπήκε μέσα σε άθλια κατάσταση και κάθισε και «μάτωσε και το καρεκλόπανο». Τότε τον είχε ρωτήσει τι είχε συμβεί και το παιδί τής είχε αναφέρει τα γεγονότα, ότι δηλαδή έπεφτε θύμα βιασμών από τον «Λαλάκη» στον οποίο τον έστελνε ο πατέρας του για να παίρνει κρασί, λάδι κ.λπ.

Ωστόσο, δεν είχε αναφέρει κάτι γιατί θεώρησε πως αυτό αφορά την οικογένεια, τον πατέρα και τον παππού του παιδιού.

«Φώναζε, ”με βιάζουν, με βιάζουν”»

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2021, μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα στις υπηρεσίες ανηλίκων του Δήμου Πλατανιά, οι οποίες επιλήφθηκαν άμεσα του περιστατικού και ενημέρωσαν αρμοδίως αστυνομία και εισαγγελέα. Την ίδια περίοδο, τη Μεγάλη Εβδομάδα του ίδιου έτους, το αγόρι στην εκκλησία είχε αρχίσει να φωνάζει ενώπιον όλων ότι έχει πέσει θύμα βιασμών.

«Φώναζε, ”με βιάζουν, με βιάζουν”», αναφέρεται στις καταθέσεις, ενώ ερωτηθείσα για το εάν της έκανε εντύπωση αυτό, η δεύτερη μάρτυρας απάντησε πως όχι, γιατί όλοι στο χωριό έβλεπαν το παιδί να κυκλοφορεί μόνο του, σε άθλια κατάσταση.

«Βορίζια θα το κάνουμε το χωριό;»

Στο μεταξύ, η εξέτασή της στο δικαστήριο έγινε σε κλίμα τεράστιας έντασης και διακοπτόταν συνεχώς από τους δικηγόρους των κατηγορούμενων με την ίδια να ολοκληρώνει την κατάθεσή της με κλάματα καθώς όπως τόνισε, «Έκαμα ένα καλό με κυνηγάνε όλοι με απειλούνε όλοι. Βορίζια θα το κάνουμε το χωριό;», διερωτήθηκε.

Πηγή: newsit.gr