Χανιά: Απολογείται αύριο ο δάσκαλος κιθάρας που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης μαθήτριάς του

Σοκ έχει προκαλέσει η νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης στα Χανιά της Κρήτης, με κατηγορούμενο έναν 37χρονο καθηγητή μουσικής, ο οποίος παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα κιθάρας σε 14χρονη μαθήτρια στο σπίτι της.

Ο άνδρας συνελήφθη τη Μεγάλη Τρίτη 07.04.2026, από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ύστερα από καταγγελία που υπέβαλε η ανήλικη μαζί με τους γονείς της, παρουσία ψυχολόγου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματικές πράξεις και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας τη Μεγάλη Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 37χρονος παρέδιδε μαθήματα κιθάρας στην ανήλικη από τον Οκτώβριο του 2024 και, έχοντας κερδίσει σταδιακά την εμπιστοσύνη της οικογένειας, φέρεται να προχώρησε σε πράξεις εις βάρος της κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μαχαίρι, ηλεκτρονικές συσκευές και το κινητό του τηλέφωνο, στο οποίο βρέθηκαν συνομιλίες και οπτικό υλικό που σχετίζεται με την ανήλικη. Παράλληλα, αντιμετωπίζει και κατηγορία για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης των στοιχείων του, εφόσον δοθεί σχετική έγκριση από δικαστικές αρχές, με στόχο να ενθαρρυνθούν πιθανά άλλα θύματα να προχωρήσουν σε καταγγελίες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 14χρονη αποφάσισε πριν από λίγες ημέρες να μιλήσει στους γονείς της για όσα, όπως κατήγγειλε, βίωνε σε εβδομαδιαία βάση κατά τη διάρκεια των ιδιαίτερων μαθημάτων.

Με αφορμή το περιστατικό, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, απηύθυνε έκκληση προς τους γονείς να βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους, να τα ακούν και να ενθαρρύνουν την επικοινωνία, ώστε να προλαμβάνονται αντίστοιχα περιστατικά εκμετάλλευσης και κακοποίησης, αναφέρει το neakriti.gr.

