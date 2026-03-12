MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Χαλκιδική: Αναβλήθηκε η δίκη για τον θάνατο 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Αναβλήθηκε για τον προσεχή Οκτώβριο η δίκη για τον θάνατο 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης στη Χαλκιδική, περιστατικό που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024. Για την υπόθεση παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πολυγύρου έξι άτομα, αντιμετωπίζοντας την πράξη της ανθρωποκτονίας από συγκλίνουσα αμέλεια, διά παραλείψεως.

Η δίκη είχε προσδιοριστεί για σήμερα αλλά το δικαστήριο την ανέβαλε λόγω κωλύματος στο πρόσωπο κατηγορουμένου. Μεταξύ αυτών που διώκονται είναι η υπεύθυνη της ομάδας στην οποία ανήκε το άτυχο κοριτσάκι (ομαδάρχισσα), η ναυαγοσώστρια της πισίνας, ο αρχηγός της κατασκήνωσης, όπως επίσης τρία στελέχη της επιχείρησης στην ιδιοκτησία της οποίας βρισκόταν το επίμαχο διάστημα η κατασκήνωση.

Η 8χρονη παραθέριζε στην κατασκήνωση με τη μεγαλύτερη αδελφή της. Η απουσία της έγινε αντιληπτή όταν η αδελφή της άρχισε να την αναζητά, ενώ είχε ήδη ολοκληρωθεί το μεσημεριανό γεύμα και οι κατασκηνωτές βρίσκονταν στα δωμάτιά τους για ανάπαυση. Αργότερα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην πισίνα. Ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης και το παιδί διακομίστηκε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του και αποδόθηκε ιατροδικαστικά σε πνιγμό.

Με εντολή εισαγγελέα διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση στο πλαίσιο της οποίας ερευνήθηκαν οι συνθήκες θανάτου, ενώ διενεργήθηκε πραγματογνωμοσύνη στους χώρους της πισίνας όσον αφορά τα μέτρα ασφάλειας και φύλαξης των παιδιών. Το κατηγορητήριο – βάσει του οποίου τα έξι εμπλεκόμενα πρόσωπα παραπέμφθηκαν σε δίκη – περιγράφει μία σειρά από παραλείψεις, από εργαζόμενους και στελέχη της επιχείρησης, που συνδέονται αιτιωδώς με τον θάνατο της ανήλικης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Χαλκιδική

