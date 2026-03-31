MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την επανέναρξη της δίκης των Τεμπών στη Λάρισα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ισχυρά μέτρα ασφαλείας έχει λάβει η ΕΛΑΣ ενόψει της αυριανής επανέναρξης της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη λήψη μέτρων προστασίας παραγόντων της δίκης και του δικαστικού καταστήματος θα διατεθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τόσο εντός όσο και πέριξ του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις».

Ειδικότερα θα διατεθούν:

-Διμοιρίες υποστήριξης – Ομάδες αποκατάστασης τάξης

-Αστυνομικοί εντός της αίθουσας, οι οποίοι θα αναδιπλώνονται και θα αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες

-ΟΠΚΕ

-Τροχαία που θα διευκολύνει την κυκλοφορία πέριξ της εγκατάστασης

-Αστυνομικοί της Ασφάλειας που θα περιπολούν πέριξ της εγκατάστασης.

Δίκη τραγωδίας στα Τέμπη Λάρισα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

