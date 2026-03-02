MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Αθωώθηκε στο δευτεροβάθμιο Εφετείο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής της Όπερας Θεσσαλονίκης για οικονομικές ατασθαλίες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αθώος κρίθηκε από το Δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής της Όπερας Θεσσαλονίκης Γιάννης Γιαννίσης, που κατηγορείτο για οικονομικές ατασθαλίες, κατά το χρονικό διάστημα 2008 – 2010.

Με σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως της έδρας, οι δικαστές τον αθώωσαν για την πράξη της κατ’ εξακολούθηση απιστίας, κατηγορία για την οποία πρωτόδικα είχε καταδικαστεί ερήμην σε κάθειρξη 8 ετών (ανεστάλη η εκτέλεση της ποινής ενόψει της έφεσης).

«Επελέγην κατόπιν αξιολόγησης του βιογραφικού μου. Είχα τη διάθεση να βοηθήσω, διότι αγαπώ τη Θεσσαλονίκη», είπε στην απολογία του, τονίζοντας ότι σκοπός του ήταν να συμβάλλει στην εξωστρέφεια της Όπερας Θεσσαλονίκης (λειτουργούσε τότε ως αυτόνομο τμήμα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος). «Προσπάθησα να φέρω καλλιτέχνες από το εξωτερικό. Δεν καθόμουν στην καρέκλα, αλλά έτρεχα- δεν υπήρχε προσωπικό, έπρεπε να ψάξουμε, να βρούμε τα πάντα», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος σε όσα του καταλόγιζε το κατηγορητήριο περί «πανάκριβων παραστάσεων», όπως «Ο Μαγικός Αυλός», «Ντον Τζιοβάνι» και «Ο Βαπτιστικός», αλλά και «υπέρογκες αμοιβές καλλιτεχνών, διαφημιστών, προσωπικά έξοδα και αγορές διαφόρων αντικειμένων», ο ίδιος είπε ότι κινήθηκε στο πλαίσιο του ψηφισμένου προϋπολογισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

