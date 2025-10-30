Αλμυρός: Κρατούσε ανάποδα το 6χρονο παιδί του και έπιασε από τον λαιμό την πρώην σύζυγό του

Αποτρόπαιες σκηνές με αρνητικό πρωταγωνιστή έναν 42χρονο, που άσκησε βία κατά της 39χρονης πρώην συζύγου του μπροστά στα μάτια εκδρομέων, εκτυλίχτηκαν το πρωί του Σαββάτου στο χώρο στάθμευσης του δάσους Κουρί στον Αλμυρό.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, αν και δεν υπήρχε προγραμματισμένη επικοινωνία για το τριήμερο εκείνο, οι δύο πρώην σύζυγοι συμφώνησαν τηλεφωνικά να πάρει ο πατέρας το 6χρονο παιδί τους. Το μεσημέρι, μετά από παιδικό πάρτι στο οποίο συμμετείχε το κοριτσάκι, δημιουργήθηκε ένταση όταν το παιδί αρνήθηκε να επιστρέψει μαζί του.

Η μητέρα ανέφερε ότι τη στιγμή που ρώτησε το παιδί αν επιθυμεί να μείνει μαζί της, ο 42χρονος το άρπαξε βίαια, το σήκωσε ανάποδα και στη συνέχεια της επιτέθηκε, πιάνοντάς την από τον λαιμό και τον ώμο, απειλώντας τη ζωή της.

Οι φωνές του παιδιού κινητοποίησαν γυναίκες που βρίσκονταν κοντά και έσπευσαν να βοηθήσουν. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε τόσο από την ίδια όσο και από αυτόπτες μάρτυρες και έσπευσε στο σημείο.

Η 39χρονη κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος βιντεοσκοπούσε το περιστατικό, της απηύθυνε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το παιδί, όπως ανέφερε, έχει υποστεί ψυχολογικό σοκ και παρακολουθείται πλέον από ειδικό ψυχικής υγείας.

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου κατέθεσαν ως μάρτυρες υπεράσπισης η μητέρα και η νυν σύντροφος του κατηγορούμενου. Και οι δύο τον περιέγραψαν ως «ήρεμο και στοργικό πατέρα» που δεν θα μπορούσε να επιτεθεί στη γυναίκα του ή στο παιδί του. Ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε πως προβλήθηκε βίντεο από τη σκηνή του επεισοδίου, το οποίο παρακολούθησε το δικαστήριο.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 42χρονο για ενδοοικογενειακή παράνομη βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη ενώπιον ανηλίκου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε ανήλικο.

Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 23 μηνών, μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως, με ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης. Επιπλέον, του τέθηκε απαγόρευση προσέγγισης σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την πρώην σύζυγο και το παιδί του.

Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, με αποτέλεσμα ο 42χρονος να μην οδηγηθεί στη φυλακή.

