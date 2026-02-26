MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Αγρίνιο: Ένοχος ο δολοφόνος της Δώρας – Η ποινή που του επιβλήθηκε

|
THESTIVAL TEAM

Ήταν Νοέμβριος του 2024 όταν δολοφονήθηκε η Δώρα, μητέρα τριών παιδιών, από τον πρώην σύντροφό της, στο Αγρίνιο.

Σήμερα, Πέμπτη (26/02), ολοκληρώθηκε η δίκη για τη δολοφονία της, στο δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας, με την επιβολή της ανώτατης των ποινών στον δράστη.

Σύμφωνα με το newsit.gr, το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον πρώην σύντροφο της 43χρονης Δώρας για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και του επέβαλε ισόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Επιπλέον για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας, της παράνομης οπλοχρησίας και της παραβίασης περιοριστικών όρων, του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης πέντε ετών και χρηματική ποινή 1000 ευρώ.

Η εισαγγελέας της έδρας σε μια αγόρευση που διήρκησε περίπου ένα τέταρτο, μίλησε για ένα πολύ καλά προμελετημένο έγκλημα βάσει σχεδίου. Όπως υπογράμμισε τα στοιχεία της δικογραφίας και η συμπεριφορά του κατηγορούμενου πριν και μετά την πράξη κατέδειξαν ψυχραιμία, οργάνωση και απόλυτη επίγνωση των πράξεων του.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην απουσία ειλικρινούς μεταμέλειας, σημειώνοντας πως ο κατηγορούμενος ουδέποτε ανέλαβε ουσιαστικά την ευθύνη για την πράξη του. Η τοποθέτησή της προκάλεσε την έντονη αντίδραση του συνηγόρου υπεράσπισης, ο οποίος της καταλόγισε «μένος» απέναντι στον εντολέα του.

Αγρίνιο Δολοφονία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 16 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που ρήμαζε σπίτια και οχήματα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

“Η χειρότερη μέρα της ζωής μου”: Εννέα χρόνια από το δυστύχημα στην Αθηνών-Λαμίας με την Porsche

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης από σήμερα στη 2η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη – Κορυφής Κισσού

ΖΩΔΙΑ 17 ώρες πριν

Θετικές αλλαγές για 3 ζώδια έως την 1η Μαρτίου – “Εβδομάδα δράσης και απρόβλεπτων γεγονότων”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Τέμπη: Το βίντεο της Μαρίας Καρυστιανού για τα 3 χρόνια από την τραγωδία – “Δεν ζητάμε εκδίκηση, διψάμε για δικαιοσύνη”

MEDIA NEWS 1 ώρα πριν

Άρης Πορτοσάλτε: Έχω ψηφίσει τέσσερις φορές τον Κώστα Καραμανλή