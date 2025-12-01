MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για την εισβολή της στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε σήμερα ότι τίποτα δεν πρέπει να επιτρέψει στη Ρωσία να θεωρήσει την εισβολή της στην Ουκρανία ως ανταμοιβή, εν μέσω διαπραγματεύσεων που αφορούν το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

«Για να προετοιμαστούμε για μια πραγματική ασφάλεια, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η ίδια η Ρωσία δεν θα λάβει τίποτα που θα μπορούσε να θεωρήσει ως ανταμοιβή για αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Παρίσι με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι επιθυμεί να συνομιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τα «βασικά ζητήματα» του αμερικανικού σχεδίου, χαρακτηρίζοντας αυτά «αρκετά δύσκολα».

«Ελπίζουμε σε μια συζήτηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τα βασικά ζητήματα που είναι αρκετά δύσκολα», δήλωσε, αναφέροντας ιδιαίτερα το ζήτημα των ουκρανικών εδαφών που κατέχει η Ρωσία.

Παράλληλα σημείωσε ότι θα ήταν άδικο να μην συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι στις συνομιλίες για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, ένα από τα στοιχεία του αμερικανικού σχεδίου. «Το ζήτημα των χρημάτων, της ανοικοδόμησης… χωρίς την παρουσία των Ευρωπαίων εταίρων, δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο επειδή τα χρήματα βρίσκονται στην Ευρώπη, και νομίζω ότι αυτό δεν είναι πολύ δίκαιο», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Κατηγόρησε δε τη Ρωσία ότι εντείνει τις επιθέσεις με drones και πυραύλους στην Ουκρανία για να «συντρίψει τους Ουκρανούς». «Βλέπουμε αύξηση των επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτό ασκεί τεράστια πίεση, όχι μόνο ψυχολογική αλλά και σωματική, στον πληθυσμό μας, απλώς για να συντρίψει τον ουκρανικό λαό», κατήγγειλε, καθώς οι κατοικημένες περιοχές και οι υποδομές υφίστανται καθημερινές ρωσικές επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

