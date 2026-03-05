MENOY

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έλαβε αίτημα από τις ΗΠΑ για βοήθεια με τα drones στη Μέση Ανατολή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουκρανία έλαβε ένα συγκεκριμένο αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για βοήθεια στην αντιμετώπιση των drones στη Μέση Ανατολή.

«Λάβαμε ένα αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συγκεκριμένη υποστήριξη στην προστασία έναντι των (ιρανικής σχεδίασης) shaheds στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Έδωσα οδηγίες να παρασχεθούν τα απαραίτητα μέσα και να διασφαλιστεί η παρουσία Ουκρανών ειδικών που μπορούν να εγγυηθούν την απαιτούμενη ασφάλεια».

