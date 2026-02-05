MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου

Φωτογραφία: Intime
Ο αριθμός των ουκρανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στα πεδία των μαχών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής υπολογίζεται σε περίπου 55.000, ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο France 2.

Στην Ουκρανία, «σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, ο αριθμός των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στα πεδία των μαχών (…) ανέρχεται σε 55.000», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο ουκρανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως ο απολογισμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, αφού «πολλοί άνθρωποι» εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι.

