Ζαχάροβα: Το σχέδιο της ΕΕ να απαγορεύσει μόνιμα τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου είναι τρελό

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε σήμερα ότι μόνο ένας «τρελός» θα μπορούσε να προτείνει μια μόνιμη απαγόρευση στις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία, όπως σχεδιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλει νομική πρόταση για τη μόνιμη απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στις 15 Απριλίου, τρεις μέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ και ένα έγγραφο που είδε το Reuters.