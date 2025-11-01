MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ζαχάροβα: Η αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία δεν θα βοηθήσει σε οποιαδήποτε διευθέτηση

Η αποστολή όπλων στο Κίεβο δεν θα βοηθήσει στην επίτευξη της οποιασδήποτε διευθέτησης, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου των Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, σχολιάζοντας τις αναφορές για την έγκριση από το αμερικανικό Πεντάγωνο της αποστολής των πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι παρά την έγκριση από το Πεντάγωνο για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, η τελική απόφαση ανήκει στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα σταθμίσει όλες τις παραμέτρους και τις συνέπειες, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία μπορεί να λάβει ανεξέλεγκτη μορφή και να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές.

