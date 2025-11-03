MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ζαχάροβα: Εάν η Ιταλία συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά

THESTIVAL TEAM

Η Ιταλία θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά, εάν η κυβέρνησή της συνεχίσει να σπαταλά άσκοπα τα χρήματα των φορολογουμένων της για την Ουκρανία, τόνισε μέσω του Telegram η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα μετά την μερική κατάρρευση πύργου κοντά στο Κολοσσαίο στην καρδιά της Ρώμης.

«Να θυμίσω ότι τον Μάιο του τρέχοντος έτους, το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι η ιταλική υποστήριξη προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών ενισχύσεων και των συνεισφορών μέσω μηχανισμών της ΕΕ, φτάνει περίπου τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ διατίθεται για τους πρόσφυγες, 310 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη του κρατικού προϋπολογισμού και 93 εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική δράση» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι όσο η ιταλική κυβέρνηση συνεχίζει να σπαταλά χρήματα των φορολογουμένων της, η Ιταλία θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά – από την οικονομία μέχρι τους πύργους.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ANSA, από την κατάρρευση του ιστορικού πύργου στο κέντρο της Ρώμης τουλάχιστον τρία άτομα, εκ των οποίων το ένα σοβαρά.

Μαρία Ζαχάροβα

