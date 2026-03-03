MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Υπουργείο Άμυνας Ιράν: Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο μακράς διαρκείας – Ακόμα δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τα πλέον προηγμένα όπλα

To Ιράν είναι έτοιμο για έναν πόλεμο μακράς διάρκειας εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ και προς το παρόν δεν έχει χρησιμοποιήσει τα πλέον προηγμένα όπλα του, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

«Έχουμε την ικανότητα να αντισταθούμε και να συνεχίσουμε μια επιθετική άμυνα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που έχει προβλέψει (ο εχθρός) για αυτόν τον πόλεμο που επέβαλε», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Άμυνας, ο στρατηγός Ρεζά Ταλαΐ-Νικ.

«Δεν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα και τους εξοπλισμούς αιχμής από τις πρώτες ημέρες», τόνισε, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

