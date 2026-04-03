Υπόθεση revenge porn στη Βρετανία: Νεαρός κατήγγειλε την πρώην σύντροφό του ότι έστειλε γυμνές φωτογραφίες του στη μητέρα του

Μία απίστευτη υπόθεση revenge porn σημειώθηκε στη Βρετανία, όπου η πρώην σύντροφος ενός νεαρού μοιράστηκε γυμνές φωτογραφίες του με την… μητέρα του!

Η 24χρονη Eve Yeoman προχώρησε σε τρίμηνη παρενόχλησης εναντίον του πρώην συντρόφου της, αφότου αυτός της ζήτησε να χωρίσουν και να διακόψουν τη σχέση τους, «βομβαρδίζοντάς» τον με τηλεφωνήματα και περιμένοντάς τον έξω από τον χώρο εργασίας και το σπίτι του στην Βρετανία. Λίγο αργότερα, ο νεαρός έπεσε θύμα revenge porn αφού η Yeoman έστειλε στη μητέρα του μια «σεξουαλικά προκλητική» φωτογραφία του, την οποία είχε τραβήξει κατά τη διάρκεια της σχέσης τους χωρίς να το γνωρίζει ή να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

Έστειλε τη φωτογραφία με το μήνυμα: «Έτσι είναι ο γιος σου. Εύχομαι αυτός και όλη η οικογένειά του να σαπίσουν στην κόλαση». Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα, η Yeoman γλίτωσε την ποινή φυλάκισης και της επιβλήθηκε περιοριστική εντολή, η οποία της απαγορεύει να επικοινωνήσει με τον πρώην σύντροφό της.

Το νεαρό θύμα, επίσης 24 ετών και του οποίου το όνομα δεν έχει αποκαλυφθεί, δήλωσε ότι θα έπρεπε να είχε πάει φυλακή και κατηγόρησε το δικαστικό σύστημα ότι είναι «σεξιστικό» επειδή δεν την τιμώρησε πιο αυστηρά, υπονοώντας σαν αιτία το ότι είναι γυναίκα.

Είπε: «Νομίζω ότι η ποινή της είναι υπερβολικά επιεικής. Όταν είδα το email από τον αστυνομικό που μου το ανακοίνωνε, η πρώτη μου αντίδραση ήταν ότι επρόκειτο για πρωταπριλιάτικο αστείο. Νιώθω ότι αν ήταν άντρας που είχε κάνει όλα αυτά τα πράγματα, πιθανότατα θα είχε καταδικαστεί σε τουλάχιστον δύο χρόνια φυλάκιση, κάτι που περίμενα να είναι το αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης. Αυτό απλώς καταδεικνύει, κατά τη γνώμη μου, ότι το δικαστικό σύστημα είναι σεξιστικό».

Πρόσθεσε ότι δεν ξέρει τι άλλο είναι ικανή να κάνει η Yeoman, λέγοντας: «Φοβάμαι κάθε μέρα ότι θα συμβεί κάτι. Η οικογένειά μου και εγώ δεν νιώθουμε πλέον ασφαλείς στο σπίτι μας».

Το θύμα είπε ότι ένιωσε «παρενοχλημένος» από τις εικόνες εκδικητικής πορνογραφίας όταν ανακάλυψε τι είχε συμβεί. Θυμήθηκε: «Όταν ανακάλυψα τι είχε κάνει σε σχέση με την εκδικητική πορνογραφία, προφανώς ένιωσα πολύ ντροπιασμένος και παραβιασμένος από αυτό, καθώς δεν ήξερα καν ότι είχε τραβήξει αυτές τις φωτογραφίες εξ αρχής. Αυτό με έκανε να αποσυρθώ λίγο από την οικογενειακή ζωή λόγω της ντροπής για μερικές ημέρες και ένιωσα απομονωμένος. Η εκδικητική πορνογραφία μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε και είναι κάτι που ποτέ δεν πίστευα ότι θα συμβεί σε εμένα».

Η Eve Yeoman ορκίστηκε να ταπεινώσει σε τεράστιο βαθμό τον πρώην της αφού αυτός έληξε τη τριετή σχέση τους, προβαίνοντας σε μήνες καταδίωξης και παρενόχλησης στο στυλ της ταινίας «Fatal Attraction». Πάρκαρε και περίμενε το αυτοκίνητο του πρώην της. Στη συνέχεια, τον ακολούθησε από κοντά και τον προσπέρασε πριν πατήσει απότομα το φρένο, αναγκάζοντάς τον να κάνει αναγκαστική στάση.

Μια άλλη φορά, πέταξε ένα μπουκάλι στο αυτοκίνητό του ενώ κινούνταν με ταχύτητα 72 χλμ/ώρα, σπάζοντας το παρμπρίζ του και βαθουλώνοντας το καπό, προκαλώντας ζημιά αξίας 2.547 λιρών.

Το θύμα πιστεύει επίσης ότι η Yeoman ήταν υπεύθυνη για την εκτόξευση διαβρωτικής ουσίας πάνω στο αυτοκίνητό του και στο όχημα του φίλου του. Μάλιστα, το θύμα γνώρισε για πρώτη φορά την Yeoman στην ιστοσελίδα γνωριμιών Bumble το 2022. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη έγινε αυταρχική και χειριστική, και τελικά «βρήκε» το θάρρος να την αφήσει πέρυσι.

Μετά από αυτό, τον παρενοχλούσε από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.

Είπε: «Ήταν βίαιη απέναντί μου, ελεγκτική και χειριστική, με ψέματα και ανειλικρίνεια, αλλά φοβόμουν πάρα πολύ για να την αφήσω. Μάζεψα το θάρρος μου και τελικά το έκανα, αλλά βασανιζόμουν για μήνες μετά με άλλες πράξεις βίας και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μένα. Σε κάποιο σημείο, βανδάλισε τα αυτοκίνητά μου και των φίλων μου τα μεσάνυχτα, ρίχνοντας φαγητό και διαβρωτικές ουσίες παντού στα οχήματα. Λαμβάνω αμέτρητες κλήσεις από άγνωστους αριθμούς και συνήθως κάθεται στο πλάι του δρόμου καθώς γυρίζω από τη δουλειά και στην περιοχή που μένω, η οποία απέχει 20 μίλια από το σπίτι της. Προκάλεσε ζημιά αξίας 2.500 λιρών στο αυτοκίνητό μου όταν πέταξε ένα μπουκάλι πάνω του. Επέστρεφα στο σπίτι μετά από μια τίμια μέρα εργασίας και έγινα στόχος. Θα μπορούσε να ήταν ένα τούβλο αυτό που πέταξε στο αυτοκίνητό μου και θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει. Της επιβλήθηκε πρόστιμο μόνο 600 λιρών, οπότε αυτό με αφήνει με 1.900 λίρες από την τσέπη μου για να το επισκευάσω, κάτι που είναι εξαιρετικά άδικο για μένα – ειδικά καθώς τα χρήματα είναι λίγο σφιχτά αυτή τη στιγμή λόγω όλων των γεγονότων που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο».

Η Yeoman, από το Lytchett Matravers του Dorset, παραδέχτηκε τις κατηγορίες για κοινοποίηση μιας προσωπικής φωτογραφίας, παρενόχληση και πρόκληση ζημιών στο Πρωτοδικείο του Poole. Η δικαστής της είπε ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν καταδικάστηκε σε φυλάκιση ήταν οι 25 ημέρες που είχε ήδη εκτίσει υπό κράτηση, οι οποίες ισοδυναμούν με ποινή φυλάκισης οκτώ έως δέκα εβδομάδων.

Της επιβλήθηκε κοινοτική ποινή 12 μηνών με 200 ώρες κοινωνικής εργασίας. Πρέπει επίσης να καταβάλει στον πρώην σύντροφό της αποζημίωση ύψους 600 λιρών, ενώ εκδόθηκε και περιοριστική εντολή που της απαγορεύει να επικοινωνήσει μαζί του.

Η περιφερειακή δικαστής Όρλα Όστιν δήλωσε: «Αναγνωρίζω ότι είστε μια νεαρή γυναίκα χωρίς προηγούμενα ποινικά αδικήματα, αλλά στείλατε μια σεξουαλική εικόνα στη μητέρα του, η οποία ήταν εκδικητική και είχε ως στόχο να του προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή οδύνη και ταπείνωση. «Θεωρώ ότι ο χρόνος που έχετε ήδη περάσει υπό κράτηση ισοδυναμεί με ποινή οκτώ έως δέκα εβδομάδων, οπότε θα εκδώσω μια κοινοτική εντολή», είπε.