MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Υπεγράφη συμφωνία μεταξύ Άγκυρας και Chevron: Ξεκινούν κοινές έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

|
THESTIVAL TEAM

Η Τουρκία υπέγραψε σήμερα συμφωνία με τη Chevron για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας.

Η συμφωνία μεταξύ της Chevron και της κρατικής Turkish Petroleum προβλέπει συνεργασία σε χερσαίες και υπεράκτιες δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο, όπως αναφέρει το protothema.gr.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ τουρκικών και αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών, καθώς η Τουρκία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο – ιδίως από τη Ρωσία – και να βελτιώσει τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδοσιακό σύμμαχο της Άγκυρας.

Η συνεργασία με τη Chevron θα μπορούσε να βοηθήσει την Turkish Petroleum να φθάσει μακροπρόθεσμα σε παραγωγή 1 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ μετά την τελετή υπογραφής στην Κωνσταντινούπολη.

Τον περασμένο μήνα, η Turkish Petroleum υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με μονάδα της Exxon Mobil Corp., την Esso, για τη διενέργεια ενεργειακών ερευνών στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Η Chevron ανακοίνωσε συμφωνία και με τη Συρία και για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο

Στο μεταξύ, μνημόνιο κατανόησης με την εταιρεία πετρελαίου της Συρίας (Syrian Petroleum Company) και την καταριανή εταιρεία UCC Holding, για την αξιολόγηση εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ανοιχτά της Συρίας, υπέγραψε η Chevron, όπως δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος της αμερικανικής εταιρείας.

Η περιοχή ενδιαφέροντος βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι γνωστή για σημαντικές ανακαλύψεις φυσικού αερίου τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Αίγυπτο.

Όπως ανέφερε το ABC News, επικαλούμενο το κρατικό πρακτορείο SANA της Συρίας, η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση των στρατηγικών συνεργασιών στον τομέα της ενέργειας. Εστιάζει στη συνεργασία στην εξερεύνηση υπεράκτιων περιοχών και στην ανάπτυξη πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου στα χωρικά ύδατα της Συρίας.

Επιπλέον, η συμφωνία περιλαμβάνει ευρύτερες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των επενδύσεων και της ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας.

Προηγούμενες προσπάθειες για την εξερεύνηση των υπεράκτιων πόρων της Συρίας περιλαμβάνουν μια συμφωνία του 2013 μεταξύ μιας ρωσικής εταιρείας, της Soyuzneftegaz, και των συριακών αρχών. Ωστόσο, το έργο αυτό εγκαταλείφθηκε δύο χρόνια αργότερα εν μέσω της συνεχιζόμενης εμφύλιας σύρραξης στη Συρία. Το μεγαλύτερο μέρος της υπάρχουσας παραγωγής πετρελαίου της Συρίας προέρχεται από χερσαία κοιτάσματα στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κυρίως σε τοποθεσίες όπως το κοίτασμα Al-Omar.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Chevron ξεκίνησε την παραγωγή πετρελαίου στην πλατφόρμα South N’dola, ανοικτά των ακτών της Αγκόλας. Αυτό το ορόσημο σημειώθηκε λίγο περισσότερο από δύο χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής.

Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Γιάννα Σταυράκη: Πήγα και έπαιξα με τα σωληνάκια που είχα από το χειρουργείο, μόνο η ενδυματολόγος το γνώριζε στο γύρισμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Νέα Πέραμος: Καταθέτει ο πατέρας του 27χρονου μετά το “δεν γνωρίζω τίποτα” που είπε η σύντροφός του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Ο γιος της 56χρονης δασκάλας γιόγκα λέει ότι η μητέρα του έχει σοβαρή ψυχική διαταραχή – “Είναι μια δύσκολη κατάσταση, θέλει βοήθεια”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Βιολάντα: Στην ένωση δύο σωλήνων εντοπίστηκε το σημείο της διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 8 ώρες πριν

Η δράση “Πωλητής για μία ώρα” της “σχεδίας” επιστρέφει – Ποιοι θα φορέσουν το κόκκινο γιλέκο στη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Η έκπληξη που δέχτηκε για τα 92α γενέθλιά του