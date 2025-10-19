MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Υεμένη: Οι Χούθι συνέλαβαν 20 εργαζόμενους του ΟΗΕ με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ Ισραήλ-ΗΠΑ

|
THESTIVAL TEAM

Έφοδο σε συγκρότημα του ΟΗΕ στη Σαναά πραγματοποίησαν χθες Σάββατο (18/10) οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης, με αποτέλεσμα να συλλάβουν συνολικά 20 εργαζόμενους των Ηνωμένων Εθνών.

«Πέντε ντόπια μέλη του προσωπικού και 15 διεθνή μέλη του προσωπικού κρατούνται στο συγκρότημα του ΟΗΕ» που έγινε στόχος εφόδου από τους αντάρτες Χούθι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο σήμερα (19/10) εκπρόσωπος του μόνιμου συντονιστή του ΟΗΕ στην Υεμένη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, άλλοι 11 ντόπιοι εργαζόμενοι του ΟΗΕ αφέθηκαν ελεύθεροι αφού ανακρίθηκαν, ενώ σημείωσε ότι ο οργανισμός βρίσκεται σε επαφή με τους Χούθι και άλλα μέρη προκειμένου να «επιλύσει αυτή τη σοβαρή κατάσταση το συντομότερο δυνατό, να τερματιστεί η κράτηση όλου του προσωπικού και να αποκατασταθεί ο πλήρης έλεγχος των εγκαταστάσεών του στη Σαναά».

Ο Αλάμ είχε επισημάνει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας των Χούθι εισήλθαν στις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ στη Σαναά «χωρίς άδεια». Οι αντάρτες είχαν εισβάλει στα γραφεία του ΟΗΕ στη Σαναά και στις 31 Αυγούστου 2025 και είχαν συλλάβει περίπου δέκα υπαλλήλους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Όπως εξήγησε ανώτερος αξιωματούχους των Χούθι, οι συλληφθέντες είναι ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αυτό το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώνεται την ώρα που δεκάδες εργαζόμενοι στον ΟΗΕ έχουν συλληφθεί τους τελευταίους μήνες σε περιοχές που ελέγχονται από τους Υεμενίτες αντάρτες.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα την Πέμπτη (16/10) ο επικεφαλής των ανταρτών, Αμπντελμάλεκ αλ Χούθι, δήλωσε ότι έχουν εξαρθρώσει «έναν από τους πιο επικίνδυνους πυρήνες κατασκοπείας», ο οποίος «συνδέεται με ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και η Unicef».

Χθες ο Στεφάν Ντιζαρίκ, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, χαρακτήρισε τις κατηγορίες αυτές «επικίνδυνες και απαράδεκτες», καθώς «θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ και των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές υπηρεσίες όπως και ζωτικής σημασίας επιχειρήσεις διάσωσης».

Στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2025, ο συντονιστής του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη μεταφέρθηκε από τη Σαναά στο Άντεν, την προσωρινή έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας.

Δέκα χρόνια εμφύλιου πολέμου έχουν βυθίσει την Υεμένη, μία από τις πιο φτωχές χώρες της αραβικής χερσονήσου, σε μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

ΟΗΕ Χούθι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: “Τι ήταν αυτό το οποίο πυροδότησε στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το θέμα αλλαγής της διαθήκης”

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ελένη Ράντου: Το φευγιό είναι η μεγαλύτερη δύναμη για να επιστρέφεις

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Όταν έκανα το gay άτομο στην Πολυκατοικία ζητούσαν από το κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Τα 3 πιο ελκυστικά ζώδια – Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία τους

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

“Τα ‘χασε” ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον “Εκατομμυριούχο”: “Σε τι κατάσταση ήταν αυτός που έγραψε αυτή την ερώτηση;”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 14 ώρες πριν

Ο Τσακίρης συνεχάρη τον Κώστα Παπαδόπουλο από το Ωραιόκαστρο για το χάλκινο μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες Jiu Jitsu