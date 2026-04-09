Ξεσπά η Μελάνια Τραμπ: Δεν με γνώρισε ο Έπστιν στον Τραμπ, γνωριστήκαμε σε μια εκδήλωση τυχαία
Με μια κατηγορηματική δήλωση, η Μελάνια Τραμπ βάζει τέλος στις φήμες που τη συνδέουν με τη σκοτεινή υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν. Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε ποτέ θύμα του, ούτε εκείνος μεσολάβησε στη γνωριμία της με τον Ντόναλντ Τραμπ, την οποία χαρακτήρισε τυχαία, σε πάρτι στη Νέα Υόρκη το 1998.
«Ποτέ δεν γνώριζα τίποτα για την κακοποίηση των θυμάτων του. Δεν ενεπλάκην ποτέ με καμία ιδιότητα», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως είδε τον Έπσταϊν για πρώτη φορά το 2000 σε εκδήλωση, χωρίς να έχει ιδέα για τις εγκληματικές του δραστηριότητες.
Παράλληλα, η Μελάνια Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στα social media, καταγγέλλοντας τη διασπορά παραποιημένων φωτογραφιών και ψευδών δημοσιευμάτων που ανακυκλώνονται εδώ και χρόνια.
«Το όνομά μου δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε δικαστικά έγγραφα, καταθέσεις θυμάτων ή έρευνες του FBI», κατέληξε, κλείνοντας οριστικά κάθε σενάριο εμπλοκής της στο σκάνδαλο που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη.
Melania Trump:
I am not Epstein’s victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump.
I met my husband by chance… pic.twitter.com/vkx4tjvgah— Clash Report (@clashreport) April 9, 2026
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
