Ξεκάθαρος ο Νετανιάχου: “Δεν θα πατήσουν πόδι τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα”

Δεν πρόκειται να υπάρξουν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα τόνισε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου το γραφείου του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η διευκρίνηση αυτή έρχεται μετά από αναφορές περί διαφωνίας ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ, για το αν θα πρέπει να υπάρξουν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα.

«Δεν υπάρχει διαφωνία», δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού στην εφημερίδα Times of Israel και ότι «δεν θα υπάρξει τουρκική συμμετοχή».

Το Sky News Arabia στο ρεπορτάζ του κάνει λόγο πως ο Νετανιάχου απέρριψε κάθε ενδεχόμενο τουρκικής συμμετοχής σε μια πιθανή ειρηνευτική δύναμη στη Γάζα.

Ακόμη, «απέρριψε πλήρως» τις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής που εκπαιδεύτηκαν από την Αίγυπτο και την Ιορδανία στη Γάζα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

«Ο Νετανιάχου επιμένει ότι πρέπει πρώτα να εφαρμοστούν οι όροι της δεύτερης φάσης, δηλαδή ο αφοπλισμός της Χαμάς και η παραίτηση της από τον έλεγχο της Γάζας, πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για την τοπική διοίκηση ή τις δυνάμεις ασφαλείας που δραστηριοποιούνται στη Γάζα», αναφέρει η παλαιστινιακή πηγή.