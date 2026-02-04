Ξεκάθαρη προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν: Ο Χαμενεΐ πρέπει να ανησυχεί πολύ

Νέο σαφές μήνυμα στέλνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν. «Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ πρέπει να ανησυχεί πολύ», τόνισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο NBC News την Τετάρτη.

«Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ θα πρέπει να ανησυχεί πολύ», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ τη στιγμή που η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη προετοιμάζονται για συνομιλίες αυτή την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν την Τετάρτη ότι δεν θα αποδεχθούν τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή του τόπου και της μορφής των συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Ουάσινγκτον και Τεχεράνη είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν την Παρασκευή (06.02.2026) στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής ως παρατηρητών.

Ωστόσο, οι Ιρανοί δήλωσαν στις 3 Φεβρουαρίου ότι επιθυμούν να μεταφέρουν τις συνομιλίες στο Ομάν και να τις διεξαγάγουν σε διμερές επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε πυρηνικά ζητήματα και όχι σε άλλα θέματα, όπως τα πυραυλικά, που αποτελούν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέτασαν το αίτημα για αλλαγή της τοποθεσίας, αλλά αποφάσισαν να το απορρίψουν.

«Τους είπαμε ότι είναι αυτό ή τίποτα, και εκείνοι απάντησαν: «Εντάξει, τότε τίποτα»», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος είπε ότι αν οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να επιστρέψουν στην αρχική μορφή, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη.