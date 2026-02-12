MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

WSJ: Συγκρούστηκαν δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ

|
THESTIVAL TEAM

Δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν την Τετάρτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης ανεφοδιασμού εν πλω σε ύδατα κοντά στη Νότια Αμερική.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται αξιωματούχο του στρατού, στο περιστατικό ενεπλάκησαν το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS Truxtun, κλάσης Arleigh Burke, και το πλοίο ταχείας υποστήριξης USNS Supply.

Η σύγκρουση σημειώθηκε ενώ τα δύο πλοία πραγματοποιούσαν διαδικασία ανεφοδιασμού στη θάλασσα, μία επιχείρηση που απαιτεί ακριβείς χειρισμούς και στενό συντονισμό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δύο άτομα υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πλοίων παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ ο εκπρόσωπος της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ (US Southern Command), συνταγματάρχης Εμανουέλ Ορτίς, φέρεται να δήλωσε ότι διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Παρά τη σύγκρουση, και τα δύο πλοία ανέφεραν ότι μπορούν να συνεχίσουν με ασφάλεια την αποστολή τους. Δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την έκταση των υλικών ζημιών.

Το USS Truxtun είναι αντιτορπιλικό πολλαπλών ρόλων, εξοπλισμένο με το σύστημα μάχης Aegis, και έχει συμμετάσχει σε επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Το USNS Supply αποτελεί πλοίο υποστήριξης που παρέχει καύσιμα, πυρομαχικά και εφόδια σε μονάδες του στόλου εν πλω, επιτρέποντας τη διατήρηση επιχειρησιακής παρουσίας σε μεγάλες αποστάσεις.

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

