WSJ: Ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο ακόμη και αν το στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε σε συνεργάτες του πως είναι διατεθειμένος να βάλει τέλος στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν ακόμη και στην περίπτωση που το στενό του Χορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό και να αφήσει το ζήτημα, που είναι εξαιρετικά περίπλοκο, προς επίλυση αργότερα, ανέφερε χθες Δευτέρα η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνησή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του εκτίμησαν τις τελευταίες ημέρες ότι μια στρατιωτική επιχείρηση για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα διαρκούσε περισσότερο από το χρονικό πλαίσιο των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει θέσει για τη σύγκρουση.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή αμέσως.

Πάντως ο ρεπουμπλικάνος είχε αφήσει να εννοηθεί ακριβώς αυτό το σενάριο μέσω Truth Social την 18η Μαρτίου.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Στη φυλακή ο Χρήστος Μαυρίκης για δωροδοκία δικαστή – Καταδικάστηκε σε έξι χρόνια χωρίς αναστολή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Fuel Pass: Υπέρ της επιδότησης καυσίμων τάχθηκε η επιτροπή Οικονομικών της Βουλής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Σ. Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές με ένα ενωτικό εγχείρημα για την προοδευτική διέξοδο της χώρας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Μαρινέλλα: Αυτοί είναι οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες που θα εκφωνήσουν τους επικήδειους λόγους

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

“Επιστρέφω πιο δυνατός από ποτέ”: Το πρώτο μήνυμα του Ακύλα μετά την περιπέτεια της υγείας του

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Επιμένει ο Τραμπ: “Είμαστε σε συνομιλίες με ένα νέο πιο λογικό καθεστώς στο Ιράν”