WSJ: Ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο ακόμη και αν το στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε σε συνεργάτες του πως είναι διατεθειμένος να βάλει τέλος στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν ακόμη και στην περίπτωση που το στενό του Χορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό και να αφήσει το ζήτημα, που είναι εξαιρετικά περίπλοκο, προς επίλυση αργότερα, ανέφερε χθες Δευτέρα η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνησή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του εκτίμησαν τις τελευταίες ημέρες ότι μια στρατιωτική επιχείρηση για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα διαρκούσε περισσότερο από το χρονικό πλαίσιο των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει θέσει για τη σύγκρουση.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή αμέσως.

Πάντως ο ρεπουμπλικάνος είχε αφήσει να εννοηθεί ακριβώς αυτό το σενάριο μέσω Truth Social την 18η Μαρτίου.