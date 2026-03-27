WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή άλλων 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να προσφέρει στον Ντόναλντ Τραμπ περισσότερες στρατιωτικές επιλογές, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Πέμπτη.

Η εφημερίδα επικαλείται αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας με γνώση του σχεδιασμού, υπογραμμίζοντας τη στρατιωτική ετοιμότητα της κυβέρνησης και τις διπλωματικές ισορροπίες στην περιοχή.