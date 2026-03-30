Wall Street Journal: O Τραμπ σκέφτεται στρατιωτική επιχείρηση για την εξαγωγή μισού τόνου ουρανίου από το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής επιχείρησης για την εξαγωγή σχεδόν μισού τόνου ουρανίου από το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η αποστολή πιθανότατα θα απαιτούσε την είσοδο αμερικανικών δυνάμεων στο έδαφος του Ιράν για ημέρες ή και περισσότερο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το WSJ είπαν, πάντως, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε λάβει ακόμη απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση, ενώ εξέταζε τους κινδύνους για τα αμερικανικά στρατεύματα.

Ωστόσο, παραμένει γενικά ανοιχτός στην ιδέα, καθώς θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη του βασικού του στόχου: να αποτραπεί το Ιράν από το να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι τυχόν προετοιμασίες του Πενταγώνου «δεν σημαίνουν ότι ο πρόεδρος έχει λάβει απόφαση», σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους το βράδυ της Κυριακής ότι το Ιράν πρέπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, διαφορετικά «δεν θα έχουν χώρα» ενώ αναφερόμενος στο ουράνιο του Ιράν, είπε: «Θα μας δώσουν την πυρηνική σκόνη».