Το λιμάνι Χορ Φακάν των ΗΑΕ δέχτηκε επίθεση – Τέσσερις τραυματίες

THESTIVAL TEAM

Το λιμάνι Χορ Φακάν, στα ανατολικά παράλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στην είσοδο του Στενού του Χορμούζ, δέχτηκε επίθεση, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από συντρίμμια μετά την αναχαίτιση ενός βλήματος. Δεν διευκρινίστηκε το είδος του βλήματος αυτού, ούτε από πού προήλθε.

Ο ένας από τους τραυματίες, που είναι πιο σοβαρά, είναι Νεπαλέζος. Οι άλλοι τρεις είναι Πακιστανοί.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO είχε κάνει αναφορά σε ένα επεισόδιο με «άγνωστης ταυτότητας βλήματα» που έπεσαν κοντά σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο εκείνη τη στιγμή φόρτωνε στο λιμάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βρετανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Kατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης της

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Super League: Σήμερα η μάχη του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs – Ο κόσμος θα συνοδεύσει την ομάδα στην Τούμπα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Οκτώ άτομα έχασαν τον προσανατολισμό τους στο φαράγγι της Αγάλης στην Εύβοια, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Γιώργος Κωνσταντίνου: Αυτό για μένα είναι προσωπικό δεδομένο, δεν θέλω να το συζητάω, γιατί να βγάλω την κλειδαρότρυπα και να δουν τη ζωή μου;

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Άτυχος στη Λιβαδειά, έχασε την ευκαιρία για μεγάλο διπλό ο Άρης

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Αυλαία για την Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται: Τραγούδησε με τον Καρβέλα και ανακοίνωσε τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ