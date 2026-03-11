MENOY

Βρετανία: Συνελήφθη μαθητής που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτρια του

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός στις αρχές του Νόριτς στην Βρετανία, όταν ένας 16χρονος μαθητής συνελήφθη μετά από επίθεση με μαχαίρι εναντίον συμμαθήτριας του.

Το περιστατικό έγινε στο σχολείο Thorpe St Andrew, κοντά στο Νόριτς της Βρετανίας , το πρωί της Τετάρτης. Το σχολείο τέθηκε άμεσα σε lockdown, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί και drones κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του δράστη που επιτέθηκε με το μαχαίρι.

Στο σχολείο άμεσα ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας με τους μαθητές να λαμβάνουν εντολή να κρυφτούν κάτω από τα θρανία τους και να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ οι εκπαιδευτικοί φέρεται να οχύρωσαν τις πόρτες των αιθουσών για να προστατεύσουν τους μαθητές.

Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο για την αναζήτηση του υπόπτου, ο οποίος αρχικά φέρεται να διέφυγε από τον χώρο του σχολείου πηδώντας έναν φράχτη. Οι αστυνομικοί τον αναζητούσαν για περισσότερο από μία ώρα, μέχρι που τελικά συνελήφθη περίπου στις 11:30 το πρωί.

Η μαθήτρια που τραυματίστηκε, η οποία πιστεύεται ότι φοιτά στην 10η τάξη και είναι ηλικίας μεταξύ 14 και 15 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με τις αρχές, τα τραύματά της χαρακτηρίζονται ελαφρά.

Την ίδια ώρα, έξω από το σχολείο επικράτησε έντονη ανησυχία με δεκάδες γονείς να ενημερώνονται για περιστατικό και να σπεύδουν στο σημείο ζητώντας πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές για την κατάσταση των παιδιών τους. Οι έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης συνεχίζονται.

«Αφήστε τα παιδιά να βγουν έξω», φώναξε ένας γονέας προς τους αστυνομικούς, ενώ άλλος είπε: «Αν ο γιος μου είναι κρυμμένος κάτω από ένα τραπέζι και κάποιος έρχεται με μαχαίρι, θέλω να ξέρει ότι πλησιάζει».

Παράλληλα, μαθητές που κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους περιέγραψαν τον φόβο που επικρατούσε μέσα στο σχολείο. Ένας μαθητής έστειλε μήνυμα στην οικογένειά του γράφοντας «Φοβάμαι πολύ», ενώ ένας άλλος ανέφερε ότι «θέλει απλώς να πάει σπίτι».

Βρετανία

