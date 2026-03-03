MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: Στέλνει ελικόπτερα με τεχνολογία αντι-drones και πολεμικό πλοίο στην Κύπρο

THESTIVAL TEAM

Ο Κιρ Στάρμερ επιβεβαίωσε πως η Βρετανία θα ενισχύσει τις αμυντικές της επιχειρήσεις στην Κύπρο και θα στείλει αντιτορπιλικό και ελικόπτερα για να αντιμετωπιστούν οι απειλές από το Ιράν.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Κιρ Στάρμερ θα στείλει στην Κύπρο ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drones και το HMS Dragon.

«Θα ενεργούμε πάντα προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας», προσθέτει.

Το πολεμικό πλοίο είναι ένα αντιτορπιλικό τύπου 45, το μόνο μέσο στο βρετανικό οπλοστάσιο με την ικανότητα να καταρρίπτει βαλλιστικούς πυραύλους.

Το HMS Dragon είναι ένα από τα έξι αντιτορπιλικά κλάσης Type 45 που κατασκευάστηκαν για εκτελούν κυρίως αποστολές αεροπορικής προστασίας του βρετανικού Στόλου χάρη στο προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Μάχης που διαθέτουν, που αξιοποιεί τους αντιαεροπορικούς πυραύλους τύπου Sea Viper σε συνδυασμό με τα ραντάρ AESA τύπου SAMPSON και τα ραντάρ μεγάλης εμβέλειας τύπου S1850M, που προσφέρουν στους «Τολμηρούς» του Royal Navy επίγνωση 360 μοιρών του πεδίου επιχειρήσεων και δυνατότητα παρακολούθησης στόχων σε αποστάσεις άνω των 400 χιλιομέτρων.

Επίσης, τα αντιτορπιλικά κλάσης Type 45, όπως το HMS Dragon, διαθέτουν μεταξύ άλλων αντιαεροπορικούς πυραύλους τύπου Aster 15 για εμπλοκές μικρής – μεσαίας εμβέλειας, αλλά και Aster 30 για εμπλοκές μεγάλης εμβέλειας, με δυνατότητα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων.

