Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα, ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν

THESTIVAL TEAM

Η εξάπλωση της μηνιγγίτιδας προκαλεί έντονη ανησυχία στη Βρετανία με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να έχουν φτάσει πλέον τα 34.

Μεταξύ των κρουσμάτων μηνιγγίτιδας είναι και δύο φοιτητές, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό στο Κεντ της Βρετανίας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Γι’ αυτό τον λόγο φοιτητές που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί κατά της μηνιγγίτιδας, σχημάτισαν το πρωί ουρές στο εμβολιαστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Κεντ.

«Παραμένουμε σε εγρήγορση για τυχόν νέα κρούσματα και συνεργαζόμαστε στενά με το NHS England και τις τοπικές αρχές σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να διασφαλίσουμε την εφαρμογή ενισχυμένης επιτήρησης. Οποιαδήποτε νέα κρούσματα θα εντοπίζονται άμεσα και θα αντιμετωπίζονται», ήταν τα λόγια του Δρ Μπεν Ρας, συμβούλου της UKHSA στον τομέα του ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών.

Σημείωσε επίσης ότι είναι ενθαρρυντικό πως τόσοι πολλοί νέοι που πληρούν τα κριτήρια προσήλθαν για να λάβουν αντιβιοτικά και εμβόλιο.

Μέχρι την Παρασκευή (20/03) είχαν χορηγηθεί 4.500 εμβόλια και πάνω από 10.500 δόσεις αντιβιοτικών, όπως προκύπτει από την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).

