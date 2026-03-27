Βρετανία: Πήγε να παραδώσει δέμα και έκλεψε τη γάτα του σπιτιού – Δείτε βίντεο

Σε βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος έχει καταγραφεί ο μεταφορέας της Amazon που έκλεψε γάτα από το σπίτι της στη Βρετανία και τώρα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης.

Ο 42χρονος Catalin Stancu, 42 ετών, καταγράφηκε να κλέβει τη Νόρα, τη γάτα του σπιτιού, αφού παρέδωσε ένα δέμα στο Έλαντ, κοντά στο Χάλιφαξ του Δυτικού Γιορκσάιρ, στις 18 Ιανουαρίου.

Δικαστής προειδοποίησε τον 42χρονο ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης για την κλοπή. Ο περιφερειακός δικαστής Alexander Boyd προειδοποίησε τον μεταφορέαότι η κλοπή ενός κατοικίδιου θεωρείται πολύ πιο σοβαρό αδίκημα από την κλοπή περιουσιακών στοιχείων.

Ο Νόμος περί Απαγωγής Κατοικίδιων Ζώων του 2024, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στην Βρετανία και τη Βόρεια Ιρλανδία τον Αύγουστο του 2024, καθιστά την κλοπή γάτας ή σκύλου συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα, αναγνωρίζοντάς τα ως αισθανόμενα όντα και όχι απλώς ως περιουσία. Οι καταδικασθέντες παραβάτες αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών, πρόστιμο ή και τα δύο.

Πώς εντοπίστηκε
Ο υπάλληλος της Amazon ένα δέμα στο σπίτι της οικογένειας Κράουθερ στις 18 Ιανουαρίου. Χτύπησε το κουδούνι, αλλά δεν ήταν κάποιος στο σπίτι.

Έτσι άφησε το δέμα στο κατώφλι της εισόδου. Στη συνέχεια, όμως, πήρε αγκαλιά τη γάτα και την έβαλε στο αυτοκίνητό του. Όταν η οικογένεια επέστρεψε το μεσημέρι στο σπίτι ξαφνιάστηκε που δεν βρήκε την γάτα.

Έψαξε στην περιοχή χωρίς αποτέλεσμα. Ωστόσο, αφού έλεγξαν το βίντεο της κάμερας είδαν ότι η Νόρα είχε πέσει θύμα απαγωγής από τον μεταφορέα της Amazon. Δημοσίευσαν το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ζήτησαν πληροφορίες.

Τότε ο 42χρονος εντόπισε την ανάρτηση και έστειλε μήνυμα στην οικογένεια ότι έχει τη γάτα. Ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν μπορούσε να την επιστρέψει επειδή είχε ξεχάσει τη διεύθυνσή τους. Τελικά ο 42χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς.

