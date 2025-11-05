MENOY

Βρετανία: Οι αρχές κατάσχεσαν από επιχειρηματία από τη Σιγκαπούρη σπάνια οστά δεινοσαύρων αξίας εκατομμυρίων λιρών

THESTIVAL TEAM

Οι βρετανικές αρχές κατάσχεσαν σπάνια οστά δεινοσαύρων αξίας εκατομμυρίων λιρών, καθώς και εννέα διαμερίσματα στο Λονδίνο και μια συλλογή έργων κινεζικής τέχνης, από έναν επιχειρηματία με έδρα τη Σιγκαπούρη σε μια υπόθεση ανάκτησης κερδών και περιουσιακών στοιχείων που φέρεται ότι προήλθαν από εγκληματικές δραστηριότητες.

Απολιθωμένοι σκελετοί δύο αλλοσαύρων και ενός στεγόσαυρου ήταν μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Βρετανίας (NCA) σε έναν διακανονισμό που συμφωνήθηκε σήμερα με τον Σου Μπινγχάι και την εταιρεία του, Su Empire Limited, βάσει του Νόμου περί εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο νόμος αυτός επιτρέπει στις βρετανικές αρχές να ανακτούν περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί παράνομα, ακόμη και χωρίς να υπάρχει ποινική καταδίκη.

Η NCA δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις κατηγορίες που οδήγησαν στην υπόθεση που αφορά τον Σου.

Οι τεράστιοι σκελετοί δεινοσαύρων της Ιουρασικής περιόδου, ηλικίας περίπου 150 εκατομμυρίων ετών, είχαν αγοραστεί σε δημοπρασία πέρυσι του οίκου Christie’s έναντι 12,4 εκατομμυρίων λιρών (16,1 εκατομμύρια δολάρια).

Ο οίκος δημοπρασιών δημοσίευσε φωτογραφίες τους τότε, που έμοιαζαν με έκθεση από μουσείο φυσικής ιστορίας.

Τα 11 κινεζικά έργα τέχνης που ανακτήθηκαν στo πλαίσιο της έρευνας, είχαν αγοραστεί σε δημοπρασία το 2022 έναντι περισσότερων από 400.000 λιρών.

Το ένα τέταρτο των εσόδων από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων που ανακτήθηκαν, θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που όρισε ο Σου, σύμφωνα με δικαστική εντολή.

Η NCA δεν έκανε άμεσο σχόλιο. Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με τον Σου για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

