Βρετανία: Με τοξίνη δηλητηριώδους βατράχου η Ρωσία δολοφόνησε τον Ναβάλνι

Το Βρετανικό ΥΠΕΞ κατηγορεί το ρωσικό κράτος για το θάνατο του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

Σύμφωνα με το βρετανικό ΥΠΕΞ ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα δηλητηρίασης με τοξίνη βατράχου (epibatidine).

Η τοξίνη βατράχου φέρεται να χρησιμοποιήθηκε όταν ο 47χρονος Ναβάλνι πέθανε ξαφνικά στις 16 Φεβρουαρίου 2024.

Η Γιούλια Ναβαλνάγια, χήρα του Ρώσου αντιφρονούντα, ανακοίνωσε το εύρημα σε συνέντευξη Τύπου στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου. Δίπλα της βρισκόταν οι υπουργοί Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Σουηδίας και των Κάτω Χωρών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία, δήλωσαν ότι η «βάρβαρη» πράξη – η χρήση μιας νευροτοξίνης που χαρακτηρίζεται ως χημικό όπλο – θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί μόνο από την κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ναβάλνι κρατούνταν σε φυλακή περίπου 64 χλμ. βόρεια του Αρκτικού Κύκλου όταν πέθανε. Είχε καταδικαστεί σε δεκαετίες φυλάκισης σε «ειδικό καθεστώς».

Οι σύμμαχοι του Ναβάλνι έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα το Κρεμλίνο για τον θάνατό του – κατηγορίες που η Μόσχα έχει απορρίψει ως παράλογες. Οι ρωσικές αρχές επιμένουν ότι πέθανε από λόγω διαφόρων ασθενειών από τις οποίες έπασχε, μεταξύ των οποίων καρδιακή αρρυθμία που προκλήθηκε από υπέρταση.

Τι είναι αυτή η τοξική ουσία

Όπως γράφει η Daily Mail η συγκεκριμένη τοξίνη χρησιμοποιείται από ορισμένες φυλές ιθαγενών στη Νότια Αμερική σε βέλη κατά τη διάρκεια του κυνηγιού. Προκαλεί μούδιασμα και παράλυση.

Εκθεση αναφέρει ότι η ουσιά «epibatidine» είναι 200 ​​φορές πιο αποτελεσματική σε σύγκριση με τη μορφίνη και εξάγεται από το δέρμα δηλητηριώδους βατράχου του Ισημερινού.\

Πηγή: iefimerida.gr